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Cosa viene rubato e come proteggere le merci

Furgoni forzati, attrezzature nel mirino e consegne a rischio. Per le aziende che lavorano ogni giorno con veicoli commerciali, la sicurezza è diventata una preoccupazione concreta. Una ricerca presentata a Fleet Pro 2026 rivela che il 67% delle imprese intervistate ha subito furti o tentativi di effrazione ai danni dei propri mezzi negli ultimi tre anni.

L’indagine, illustrata il 5 novembre all’Autodromo di Arese, ha coinvolto 45 grandi aziende che gestiscono complessivamente oltre 62mila veicoli commerciali leggeri. Un campione importante, ma non rappresentativo di tutte le imprese italiane. E c’è una distinzione fondamentale: il dato non indica che siano stati rubati due furgoni su tre, bensì che due aziende su tre hanno segnalato almeno un episodio.

Cosa rubano dai furgoni e perché le aziende sono preoccupate

I mezzi interessati sono quelli utilizzati per consegne, assistenza tecnica, manutenzione e lavori nei cantieri: dai furgoni per il trasporto merci ai veicoli con scaffalature e attrezzature professionali.

Secondo lo studio, il 54% delle aziende ha registrato episodi occasionali, mentre il 13% ha affrontato furti o tentativi ripetuti. Il 75% considera molto o abbastanza rilevante il rischio legato alla sottrazione di merci e strumenti di lavoro.

La ricerca non precisa quanti episodi abbiano riguardato il furto del veicolo intero e quanti invece merci o attrezzature all’interno. Non fornisce neppure una classifica dei marchi o dei modelli più colpiti da questi episodi segnalati.

Il danno, infatti, non si ferma al valore degli oggetti rubati. Un veicolo danneggiato può restare inutilizzabile, una squadra può perdere ore di lavoro e una consegna può saltare. Per chi dipende dal furgone ogni giorno, anche un’effrazione può diventare un problema operativo.

GPS, antifurto e protezioni: le contromisure

Le aziende cercano di difendersi con localizzatori GPS, allarmi e sistemi di protezione dei vani di carico. Intanto cresce l’uso della telematica: il 67% del campione impiega strumenti digitali per localizzare i mezzi, controllare consumi e manutenzione e ottimizzare i percorsi.

Resta aperta la questione della sicurezza informatica. Il 62% dei fleet manager la ritiene rilevante, ma il 46% delle aziende non prevede formazione specifica per i conducenti.

La fotografia che emerge da Fleet Pro è netta: proteggere un furgone significa difendere non soltanto un veicolo, ma merci, attrezzature e continuità del lavoro.