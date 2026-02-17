CAMION

I furti nel trasporto merci tornano a preoccupare il settore logistico europeo. Negli ultimi mesi si sono registrati più furti ai carichi dei camion. Casi segnalati in Francia, Italia, Paesi Bassi e Germania. A richiamare l’attenzione sul fenomeno è TAPA EMEA (Transported Asset Protection Association), che descrive l’inizio del 2026 come una fase delicata per la sicurezza della supply chain.

I furti colpiscono soprattutto il trasporto su strada, uno dei momenti più esposti della catena logistica. I camion vengono intercettati lungo le principali arterie europee, bloccati o sottratti insieme al carico, con perdite economiche rilevanti e impatti sulle consegne.

Furti nel trasporto merci: nel mirino i carichi ad alto valore

I furti riguardano in particolare merci tecnologiche, componenti industriali e materiali con un elevato valore di mercato. In diversi casi i camion sono presi di mira subito dopo l’uscita dai centri logistici o durante le soste in aree di parcheggio per mezzi pesanti.

Secondo TAPA EMEA, i gruppi criminali organizzati pianificano gli attacchi con precisione, conoscendo in anticipo le tratte e la tipologia di merce trasportata. I furti sono messi a segno con modalità coordinate, spesso con più veicoli utilizzati per bloccare la strada e impedire la fuga.

Furti ai camion in aumento in Francia, Italia, Paesi Bassi e Germania

L’aumento dei furti nel trasporto merci riguarda diversi Paesi europei. In Francia si registrano assalti ai camion appena usciti dai magazzini, mentre in Italia episodi simili hanno coinvolto mezzi lungo le principali autostrade. Nei Paesi Bassi e in Germania i furti colpiscono sia i camion in movimento sia quelli parcheggiati nelle aree di sosta.

In alcuni casi vengono rubati interi mezzi con il carico, in altri la merce viene trasferita rapidamente su veicoli diversi per rendere più difficile il recupero. Le perdite economiche possono arrivare a centinaia di migliaia di euro per singolo episodio.

La sicurezza della supply chain

L’aumento dei furti mostra quanto il trasporto merci sia diventato un obiettivo frequente per la criminalità organizzata. La presenza continua di prodotti di valore lungo le principali rotte rende la logistica particolarmente esposta a questi episodi.

Le aziende rafforzano le misure di sicurezza per contrastare i furti, intervenendo su diversi fronti:

sistemi di tracciamento dei mezzi

controllo dei percorsi

maggiore attenzione alle soste

formazione degli autisti sui comportamenti di prevenzione

La protezione del carico diventa sempre più centrale per limitare i danni economici e ridurre i rischi per il personale viaggiante.

Un fenomeno in crescita che preoccupa il settore logistico

Il numero crescente di furti ai carichi dei camion nel trasporto merci rappresenta un segnale di allarme per l’intero comparto. Oltre al danno economico diretto, questi episodi incidono sulla continuità operativa, sulla puntualità delle consegne e sulla sicurezza degli autisti.

Secondo TAPA EMEA, la consapevolezza del valore delle merci in transito rende il settore logistico sempre più esposto a furti mirati. Francia, Italia, Paesi Bassi e Germania restano tra le aree più colpite, anche per l’elevato volume di traffico commerciale.

Il contrasto ai furti nella logistica è destinato quindi a diventare una priorità sempre più rilevante per aziende, operatori e istituzioni, chiamati a rafforzare la sicurezza lungo tutta la filiera del trasporto merci.