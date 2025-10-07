CAMION

Motus-E: i furgoni elettrici sono già oggi più convenienti dei modelli diesel, soprattutto in ambito urbano e logistico.



È quanto emerge dal nuovo studio pubblicato da Motus-E, l’associazione italiana che promuove la mobilità elettrica, presentato oggi a Roma alla presenza di istituzioni, aziende e stakeholder del settore trasporti.

Il report, dal titolo “Il TCO per la logistica e il trasporto pubblico locale”, evidenzia come, per molte applicazioni, l’adozione di veicoli commerciali elettrici comporti un risparmio medio del 21% sul costo totale di possesso (TCO)già dopo sei anni di utilizzo.

Motus-E: i vantaggi economici dell’elettrico nel TCO

Secondo Motus-E, il TCO (Total Cost of Ownership) è la metrica chiave per valutare la reale convenienza dei veicoli, perché include tutti i costi associati al ciclo di vita di un mezzo: acquisto, carburante o energia, manutenzione, assicurazione e altri costi operativi.

Nel caso dei furgoni elettrici, Motus-E rileva:

Costo iniziale superiore : +59% rispetto ai diesel

: +59% rispetto ai diesel Manutenzione inferiore : -37%

: -37% Costi di ricarica più bassi : -61%

: -61% Altri costi d’uso ridotti: -48%

Queste differenze portano, entro sei anni, a un vantaggio netto del 21%, rendendo l’elettrico più vantaggioso anche dal punto di vista economico, non solo ambientale.

Anche gli autobus elettrici diventano competitivi: i dati di Motus-E

Il report Motus-E estende l’analisi anche agli autobus elettrici impiegati nel trasporto pubblico locale. In alcune tipologie di tratte, i bus elettrici possono già raggiungere la parità del TCO rispetto ai diesel entro il sesto anno di utilizzo. Se supportati da incentivi mirati, è possibile ottenere un risparmio annuo fino all’8%.

Trasporto pesante: Motus-E indica le priorità per l’infrastruttura di ricarica

Motus-E sottolinea che, nel trasporto pesante a lungo raggio, i costi di acquisto elevati non sono ancora compensati dai risparmi operativi.

Tuttavia, con il continuo calo dei prezzi dei veicoli e l’evoluzione tecnologica, entro sei anni anche camion e TIR elettrici potrebbero diventare la soluzione economicamente più vantaggiosa.

Per questo, Motus-E chiede con urgenza la realizzazione di una rete di ricarica ad alta potenza dedicata ai mezzi pesanti, strategicamente distribuita lungo i corridoi logistici principali.

Motus-E, GSE e Infoblu: lo studio su 100.000 camion per pianificare le nuove infrastrutture

In collaborazione con GSE e Infoblu NewGen, Motus-E ha condotto un’analisi pionieristica basata sui dati reali di oltre 100.000 camion che circolano in Italia.

Lo studio ha individuato le aree più strategiche da infrastrutturare per favorire una transizione intelligente e mirata all’elettrico, evidenziando dove il passaggio ai mezzi elettrici è già economicamente vantaggioso.

Le proposte di Motus-E per accelerare la transizione elettrica del trasporto

Durante l’evento, Fabio Pressi, presidente di Motus-E, ha lanciato una serie di proposte concrete per favorire la diffusione dei veicoli commerciali elettrici in Italia:

Esenzione sperimentale dai pedaggi per i veicoli a zero emissioni, come previsto dalla direttiva Eurovignette

Defiscalizzazione per i committenti che scelgono operatori a basse emissioni

Bandi pluriennali e criteri premiali basati sulla riduzione dell’impronta di CO₂

Linee guida vincolanti per i nuovi poli industriali, con spazi adeguati alla ricarica di veicoli elettrici pesanti

Secondo Motus-E, queste misure sono fondamentali per creare le condizioni di mercato che permettano alle imprese di abbracciare l’elettrificazione con fiducia.

Motus-E: elettrificazione strategica per centrare gli obiettivi AFIR e rilanciare il settore

Motus-E evidenzia che una rete infrastrutturale adeguata sarà decisiva per raggiungere gli obiettivi del regolamento europeo AFIR sui carburanti alternativi.

Ma non solo: una transizione ben pianificata potrà avere effetti positivi su tutta la filiera logistica italiana, creando opportunità economiche, posti di lavoro qualificati e contribuendo alla miglior qualità dell’aria urbana.

Continua a leggere: Amazon accelera sull’autotrasporto elettrico con nuovi mezzi: 5.000 furgoni e 200 camion elettrici