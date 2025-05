CAMION

Furgoni, dai crash test Euro NCAP 2024 arriva una notizia importante per il settore dei veicoli commerciali leggeri. I furgoni diventano sempre più sicuri. Ecco i modelli premiati con le 5 stelle.

La sicurezza nel mondo dell’autotrasporto passa anche dai furgoni. Che si tratti di consegnare pacchi, trasportare attrezzi da cantiere o gestire impianti domestici, i mezzi leggeri devono oggi rispondere a standard sempre più alti.

Ed è proprio in quest’ottica che Euro NCAP, in collaborazione con ACI, ha pubblicato i risultati aggiornati dei crash test 2024 sui furgoni. La valutazione mette al centro i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e l’efficacia della protezione in caso di incidente.

Video crash test Euro NCAP furgoni

Furgoni: modelli premiati con le 5 stelle Euro NCAP

Nel 2024, l’organismo europeo ha assegnato la massima valutazione (cinque stelle) ai seguenti furgoni, ecco la classifica:

FIAT Ducato

Citroën Jumper (Relay)

Farizon SV

Ford Transit, Transit Connect, Transit Courier, Transit Custom

Maxus eDELIVER 5

Mercedes-Benz Citan, Sprinter, Vito

Nissan Interstar

Opel/Vauxhall Movano

Peugeot Boxer

Renault Kangoo Van, Master

Volkswagen Caddy Cargo, ID.Buzz Cargo, Transporter

Un riconoscimento importante che riflette l’impegno crescente dell’industria automobilistica nel rendere il trasporto leggero più sicuro e affidabile.

ADAS sui furgoni: il “copilota digitale” che salva vite

Oggi un furgone sicuro non si giudica solo dalla scocca o dagli airbag, ma dalla qualità dei suoi sistemi di supporto alla guida. Gli ADAS permettono di monitorare la strada, segnalare pericoli e persino intervenire quando il conducente non reagisce in tempo.

Secondo Euro NCAP, nel 2021 solo 4 furgoni su 18 superavano il 40% di efficacia nei test ADAS. Oggi, nel 2024, 17 su 18 hanno superato la soglia del 60%, con un balzo in avanti determinante, anche grazie all’entrata in vigore del GSR2 (General Safety Regulation 2) nel luglio 2024, che ha reso i criteri più severi.

Perché la sicurezza dei furgoni conta davvero

In Europa circolano oltre 30 milioni di furgoni. Nel solo 2024 le immatricolazioni hanno raggiunto quasi 1,59 milioni di unità, in crescita dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Questi mezzi, anche se non protagonisti di incidenti più frequenti, sono spesso coinvolti in sinistri più gravi per gli altri utenti della strada. La Commissione europea stima che il loro coinvolgimento incida per il 4% delle vittime gravi o mortali.

Per questo, dotare le flotte aziendali di mezzi più sicuri diventa una scelta strategica. Come conferma l’Ing. Luigi Di Matteo, Responsabile Area Tecnica ACI: “I furgoni di diverse Case automobilistiche hanno ottenuto il massimo punteggio di sicurezza (cinque stelle) da Euro NCAP. Questa valutazione sottolinea l’efficacia dei loro avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che supportano attivamente il conducente. Questo risultato positivo riflette un impegno crescente verso la sicurezza veicolare nel settore dei veicoli commerciali leggeri”.

Chi è Euro NCAP

Euro NCAP è il programma europeo di valutazione dei nuovi veicoli tramite test indipendenti di sicurezza. Fondato nel 1997, oggi è sostenuto da governi, associazioni automobilistiche e compagnie assicurative. Le sue valutazioni rappresentano uno standard di riferimento per tutti i consumatori e le imprese europee che vogliono scegliere mezzi più sicuri.

Va sottolineato che le valutazioni Euro NCAP si riferiscono esclusivamente ai modelli venduti in Europa, e non si applicano necessariamente a versioni esportate in altri mercati, anche se con lo stesso nome.

L’edizione 2024 dei test Euro NCAP è un segnale forte per tutto il mondo dell’autotrasporto leggero: la sicurezza dei furgoni non è un optional.

Aziende, operatori e autisti hanno a disposizione strumenti concreti per scegliere furgoni affidabili, tecnologici e protettivi. E chi guida ogni giorno lo sa che anche un piccolo aiuto elettronico può fare la differenza.

