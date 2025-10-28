FS Logistix amplia la flotta green con i nuovi camion IVECO S-Way HVO
Nuovi investimenti per ridurre le emissioni e migliorare la distribuzione delle merci in Italia
FS Logistix amplia la flotta green con i nuovi camion IVECO S-Way HVO per servizi intermodali dal primo all’ultimo miglio.
La società del Gruppo FS accelera la transizione verso un sistema logistico più sostenibile. Inoltre aumenta la capacità di offrire trasporti combinati ferro e gomma su tutto il territorio nazionale. Il risultato porta maggiore efficienza nelle consegne e una concreta riduzione delle emissioni.
FS Logistix potenzia la capacità intermodale
I nuovi mezzi sono stati acquistati da Mercitalia Shunting & Terminal, società appartenente a FS Logistix. I veicoli scelti sono IVECO S-Way alimentati con carburante HVO.
La flotta raggiunge così 36 motrici e semirimorchi disponibili per operazioni dal primo all’ultimo miglio. Inoltre questa espansione si inserisce nel Piano Industriale 2025-2029 del Gruppo FS.
Il programma prevede l’arrivo di 42 nuovi camion entro il 2029 per incrementare l’autoproduzione del trasporto su gomma green.
L’obiettivo consiste nel rispondere in modo puntuale alla domanda crescente di logistica intermodale. La combinazione tra ferrovia e gomma rappresenta una leva fondamentale per ottimizzare i flussi delle merci in Italia.
FS Logistix conferma quindi un ruolo centrale in questo modello avanzato di mobilità.
Carburante HVO e tecnologie avanzate nella flotta FS Logistix
Gli IVECO S-Way HVO rappresentano una soluzione concreta per ridurre l’impatto sul clima. L’HVO è un biocarburante ottenuto da fonti rinnovabili.
Questa scelta permette di limitare in maniera significativa le emissioni legate al trasporto stradale. Inoltre i camion della flotta FS Logistix integrano sistemi di assistenza alla guida e connettività di ultima generazione.
La sicurezza delle persone migliora. Anche la gestione operativa risulta più semplice e performante.
Secondo le dichiarazioni di IVECO, questi mezzi garantiscono versatilità nel complesso contesto geografico italiano. La mobilità intermodale richiede affidabilità. Le nuove dotazioni sostengono questa esigenza in ogni fase del servizio logistico.
FS Logistix guida la logistica sostenibile in Italia
Le strategie del Gruppo FS si muovono lungo la rotta della sostenibilità. Il trasporto ferroviario mantiene la sua efficienza nei collegamenti di lungo raggio. La gomma garantisce la consegna capillare e la flessibilità operativa.
Questa integrazione crea un sistema competitivo che riduce il traffico stradale e migliora la qualità dell’aria nelle aree urbane.
FS Logistix interpreta la logistica come architettura dinamica. Ogni nuovo mezzo diventa un tassello capace di portare valore ambientale ed economico. Inoltre la scelta di carburanti alternativi avvicina l’intero comparto ai target europei per la riduzione delle emissioni.
Partner e rete di supporto per FS Logistix
IVECO si conferma un partner tecnologico affidabile nella fornitura dei nuovi camion. La consegna è stata curata da Romana Diesel, concessionaria di riferimento per veicoli industriali nel Lazio. La rete di supporto risulta essenziale per mantenere continuità e prestazioni elevate dei mezzi pesanti nel tempo.
