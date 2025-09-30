CAMION

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2025 il Decreto MIT del 4 agosto 2025, firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che disciplina le modalità di richiesta contributi degli incentivi per la formazione nel settore dell’autotrasporto.

Lo stanziamento complessivo per l’annualità 2025 è pari a 5 milioni di euro.

Incentivi formazione settore autotrasporto

Il decreto stabilisce i criteri per finanziare piani formativi rivolti a titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi.

L’obiettivo è rafforzare la competitività delle aziende, migliorare le competenze digitali e tecnologiche e accrescere la sicurezza stradale e lavorativa.

Sono escluse le attività formative obbligatorie per legge, come i corsi di accesso alla professione di autotrasportatore o il rinnovo delle patenti.

Novità 2025 sugli incentivi formazione autotrasporto

Rispetto al bando precedente emergono due modifiche sostanziali:

Aumento delle ore per impiegati : il tetto massimo per i partecipanti non autisti passa da 30 a 40 ore di formazione ;

: il tetto massimo per i partecipanti non autisti passa da 30 a ; Nuovo limite di spesa aggregato: i piani formativi realizzati da un unico ente attuatore non possono superare i 2,5 milioni di euro. In caso contrario il MIT procederà a una riparametrazione automatica dei costi.

Importo contributi formazione autotrasporto

I massimali dei contributi dei nuovi incentivi formazione autotrasporto variano in base alla dimensione dell’impresa di autotrasporto:

15.000 euro per microimprese (meno di 10 addetti);

per microimprese (meno di 10 addetti); 50.000 euro per piccole imprese (meno di 50 addetti);

per piccole imprese (meno di 50 addetti); 100.000 euro per medie imprese (meno di 250 addetti);

per medie imprese (meno di 250 addetti); 150.000 euro per grandi imprese (oltre 250 addetti).

Per consorzi e cooperative il limite sale a 300.000 euro. Sono previsti tetti specifici anche per docenza (120 €/h), tutoraggio (30 €/h) e consulenze (fino al 20% dei costi ammissibili).

Domanda contributi incentivi formazione autotrasporto

Le imprese interessate potranno presentare domanda dal 20 ottobre al 24 novembre 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected], con firma digitale del legale rappresentante. Nell’oggetto della PEC dovrà comparire la dicitura: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16”.

Tutta la modulistica e le istruzioni operative saranno pubblicate sul sito della RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e del Ministero.

Periodo di svolgimento della formazione

Le attività formative finanziate dovranno svolgersi tra il 12 gennaio e il 30 giugno 2026. Saranno ammessi sia corsi in presenza sia attività a distanza in videoconferenza sincrona, a condizione che la piattaforma garantisca riconoscimento dei partecipanti, registrazione integrale del corso (da conservare per 3 anni) e condivisione dei codici di accesso con la RAM.

La rendicontazione finale dovrà pervenire entro il 18 settembre 2026.

Controlli e sanzioni

Il MIT e la RAM S.p.A. effettueranno verifiche sui piani formativi. In caso di irregolarità o dichiarazioni non veritiere, i contributi saranno revocati e le somme percepite dovranno essere restituite.

