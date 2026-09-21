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Ecco le procedure e le scadenze utili

Dal 21 settembre si apre la possibilità, per le imprese dell’autotrasporto, di chiedere i contributi destinati alla formazione. Le domande potranno essere presentate fino al 30 ottobre 2026. Sono disponibili 5 milioni di euro, messi a disposizione dal MIT.

I contributi finanziano la formazione nelle imprese di autotrasporto. Possono riguardare titolari, soci, amministratori, dipendenti e dirigenti.

Domande di formazione solo sulla piattaforma RAM

Per questa edizione cambia una delle procedure più importanti. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica predisposta da RAM Spa, disponibile dalle ore 9 del 21 settembre fino alle 23:59 del 30 ottobre.

Le istanze inviate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Anche la rendicontazione dovrà passare dalla piattaforma: non sarà più possibile trasmettere la documentazione tramite PEC.

Una sola richiesta per ogni impresa

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo per la formazione. In caso di più richieste riferibili allo stesso soggetto, quelle successive saranno escluse.

La procedura punta così a evitare duplicazioni e a rendere più ordinata la gestione delle pratiche. Le domande presentate entro i termini saranno valutate secondo quanto previsto dal decreto e dalle indicazioni operative pubblicate da RAM Spa.

Quando iniziano i corsi di formazione

Le attività formative ammesse al contributo potranno partire dal 1° dicembre 2026 e dovranno concludersi entro il 12 giugno 2027.

Per le imprese è quindi importante pianificare per tempo il calendario dei corsi, verificare la documentazione richiesta e controllare che il progetto di formazione sia coerente con le regole della misura.

Cosa controllare prima dell’invio

Prima di inoltrare la domanda è consigliabile verificare i dati societari, la firma digitale del legale rappresentante e il calendario delle lezioni. Anche eventuali variazioni successive dovranno essere gestite attraverso il sistema informatico.

Per problemi tecnici o richieste di chiarimento è disponibile l’help desk di RAM Spa all’indirizzo [email protected]. La PEC dedicata alla misura è [email protected].

La scadenza da ricordare resta quindi il 30 ottobre 2026, ultimo giorno utile per accedere ai contributi destinati alla formazione nell’autotrasporto. Meglio non attendere gli ultimi giorni per completare e trasmettere la pratica online.

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