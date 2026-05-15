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Multi-tecnologia per il trasporto pesante tra diesel evoluto, elettrico e idrogeno

A Transpotec Logitec 2026 Ford Trucks presenta una strategia integrata per il trasporto pesante tra diesel evoluto, elettrico e idrogeno

In occasione di Transpotec Logitec 2026, Ford Trucks Italia porta a Milano le ultime novità dedicate al trasporto pesante, dalla lunga percorrenza alla distribuzione urbana fino ai mezzi per il cava-cantiere.

Tra le principali novità esposte a Milano figurano il nuovo Ford F-MAX con motore Ecotorq Gen2, il debutto dell’Ford Trucks F-LINE E 100% elettrico e il nuovo F-LINE Construction 8×4. Accanto ai nuovi veicoli, Ford Trucks ha inoltre presentato ufficialmente il progetto H-Dual, una piattaforma sperimentale Diesel/Idrogeno sviluppata per accelerare la decarbonizzazione del trasporto pesante.

La presenza del marchio alla manifestazione conferma la strategia di crescita del brand in Italia e l’evoluzione dell’offerta verso tecnologie sempre più orientate a efficienza energetica, sostenibilità e riduzione delle emissioni.

H-Dual: il progetto Ford Trucks per il trasporto pesante a idrogeno

Il progetto H-Dual rappresenta una delle iniziative più rilevanti presentate da Ford Trucks durante Transpotec 2026.

Sviluppato attraverso la collaborazione tra Ford Trucks Italia, Ford Trucks International, Ecomotive Solutions, Politecnico di Milano, LC3 Trasporti, SFBM e Greenture del Gruppo Snam, il programma punta allo sviluppo della prima soluzione Dual-Fuel Diesel/Hydrogen applicata a un veicolo industriale pesante destinato a utilizzi reali.

L’obiettivo del progetto è creare un ecosistema logistico sostenibile basato sull’utilizzo combinato di Diesel HVO, idrogeno e, successivamente, miscele H2NG composte da idrogeno e biometano.

La fase di test partirà con un Ford F-MAX dotato del sistema H-Dual, esposto durante Transpotec nell’area prove della manifestazione.

L’obiettivo è utilizzare l’idrogeno insieme al diesel HVO. Nella fase iniziale, l’idrogeno dovrà coprire almeno il 30% dell’alimentazione del mezzo.

Secondo i partner coinvolti, questa soluzione può contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Allo stesso tempo, permette di mantenere invariata l’operatività dei mezzi pesanti e di sfruttare le infrastrutture già esistenti.

Il ruolo dei partner nel progetto H-Dual

Nel progetto ogni partner ha un ruolo specifico nello sviluppo della tecnologia e dell’infrastruttura.

Ecomotive Solutions si occupa dello sviluppo del sistema Dual-Fuel e dei test sul prototipo. LC3 Trasporti, invece, utilizzerà il veicolo in condizioni operative reali così da raccogliere dati su consumi, affidabilità e prestazioni.

SFBM fornisce i serbatoi ad alta pressione, mentre Greenture cura lo sviluppo dell’infrastruttura di rifornimento dell’idrogeno.

Il supporto scientifico del progetto è affidato al Politecnico di Milano. L’ateneo analizzerà prestazioni energetiche, emissioni e costi di gestione del sistema.

Secondo le simulazioni sviluppate dal Dipartimento di Energia, la tecnologia H-Dual potrebbe ridurre le emissioni di CO2 fino al 30%. Il tutto senza modificare in modo significativo il sistema di combustione originale del veicolo.

Il progetto entrerà ora nella fase di raccolta dei primi dati operativi sul rifornimento di idrogeno. I test partiranno dall’impianto di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Il nuovo Ford F-MAX con motore Ecotorq Gen2

Tra i veicoli esposti a Transpotec c’è anche il nuovo Ford F-MAX, il trattore stradale di punta di Ford Trucks per il lungo raggio.

Il modello arriva con il nuovo motore Ecotorq Gen2 da 510 CV e 2.600 Nm di coppia. Efficienza e riduzione dei consumi.

Aggiornata anche la cabina, con modifiche all’aerodinamica e interni rivisti per migliorare il comfort di guida e la permanenza a bordo durante le trasferte più lunghe.

Il nuovo F-MAX è protagonista di un roadshow nazionale organizzato da Ford Trucks Italia e può essere provato anche nell’area test drive di Transpotec 2026.

Debutta l’F-LINE E, il primo truck elettrico Ford Trucks

Con il nuovo Ford Trucks F-LINE E, Ford Trucks fa il suo ingresso nel settore dei camion elettrici dedicati alla distribuzione urbana.

Il modello sarà proposto nelle versioni 4×2 e 6×2 e guarda anche ai servizi municipalizzati. In base alla configurazione scelta, potrà montare tre o quattro pacchi batteria. L’autonomia dichiarata arriva fino a 300 chilometri.

Per la ricarica, il truck supporta sistemi fast charge in corrente continua. In base alla configurazione, è possibile passare dal 20% all’80% della batteria in meno di 50 minuti.

Accanto al veicolo, Ford Trucks propone anche un supporto dedicato alle flotte. L’offerta comprende consulenza tecnica, progettazione delle infrastrutture di ricarica, installazione delle colonnine e assistenza operativa.

F-LINE Construction 8×4 per le applicazioni cava-cantiere

La presenza a Transpotec è completata dal nuovo Ford Trucks F-LINE Construction 4145D 8×4, sviluppato per applicazioni cava-cantiere, betoniere, ribaltabili e pompe calcestruzzo.

Disponibile nelle configurazioni 6×4 e 8×4, il modello punta su robustezza strutturale, elevata motricità e stabilità anche in condizioni operative difficili.

Il veicolo può essere configurato direttamente in fabbrica con diversi allestimenti professionali, contribuendo a ridurre tempi di preparazione e costi per gli operatori.

La strategia Ford Trucks per la transizione energetica

Con il debutto del progetto H-Dual e l’introduzione dei nuovi modelli F-MAX ed F-LINE E, Ford Trucks conferma una strategia orientata a una transizione energetica graduale e multi-tecnologica.

Accanto allo sviluppo dell’elettrico, il marchio continua infatti a investire su motori diesel di nuova generazione compatibili con carburanti alternativi e su soluzioni basate sull’idrogeno, considerate particolarmente strategiche per il trasporto pesante a lunga percorrenza.

L’obiettivo dichiarato è offrire alle flotte strumenti concreti e immediatamente applicabili per ridurre consumi ed emissioni senza compromettere operatività, autonomia e sostenibilità economica.

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