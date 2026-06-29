CAMION

Con CountEmissionsEU cresce il peso dei dati ambientali nella gestione delle flotte di autotrasporto.

Non si tratta di un obbligo generalizzato per tutte le imprese di autotrasporto, ma di un nuovo riferimento europeo che rende sempre più importante misurare consumi, emissioni e performance dei mezzi pesanti in modo affidabile e comparabile.

Il quadro europeo, entrato in vigore dal 1° giugno 2026, punta infatti ad armonizzare il calcolo delle emissioni dei servizi di trasporto merci e passeggeri. L’obiettivo è favorire informazioni più chiare e confrontabili lungo la catena logistica, soprattutto quando aziende, operatori e committenti decidono di comunicare l’impatto ambientale dei servizi di trasporto.

Flotte autotrasporto, cosa cambia nel calcolo delle emissioni

Per le flotte di camion per l’autotrasporto, questo passaggio conferma una tendenza già in corso. La sostenibilità non riguarda più soltanto il rinnovo dei mezzi o la scelta di alimentazioni alternative. Riguarda anche il modo in cui ogni viaggio viene pianificato, monitorato e ottimizzato.

Consumi, emissioni di CO₂, percorsi, stile di guida, soste e performance operative diventano informazioni sempre più strategiche. Per un’impresa di autotrasporto, poter leggere questi dati significa controllare meglio i costi, ridurre gli sprechi e rispondere con maggiore precisione alle richieste dei clienti.

Il tema coinvolge anche le piccole e medie imprese. Le filiere logistiche sono infatti sempre più attente alla tracciabilità ambientale. Per questo, disporre di strumenti capaci di raccogliere e interpretare i dati della flotta può diventare un vantaggio competitivo.

MinervaS, enaide e la gestione efficiente delle flotte autotrasporto

In questo scenario si inserisce enaide, la suite di servizi sviluppata da MinervaS per aumentare l’efficienza di veicoli e flotte. La soluzione supporta diverse fasi operative, dalla pianificazione del viaggio all’analisi delle performance.

Uno degli aspetti più rilevanti è la possibilità di prevedere consumi ed emissioni di CO₂ prima della partenza. Questo consente alle aziende di valutare percorsi e condizioni operative con maggiore consapevolezza, ottimizzando ogni viaggio già in fase di programmazione.

enaide può inoltre affiancare il conducente durante la guida, offrendo suggerimenti utili per migliorare lo stile di conduzione e ridurre sprechi. I dati del veicolo diventano così indicazioni pratiche per consumare meno e migliorare le prestazioni.

Flotte autotrasporto, sostenibilità e competitività

Per le flotte di autotrasporto, misurare meglio significa gestire meglio. Ridurre consumi ed emissioni non è solo una scelta ambientale, ma anche una leva economica.

CountEmissionsEU conferma questa direzione: il futuro del trasporto sarà sempre più legato a dati affidabili, comparabili e utilizzabili. In questa prospettiva, strumenti come enaide possono aiutare le imprese a rendere ogni viaggio più efficiente, sostenibile e competitivo.

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