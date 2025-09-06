CAMION

Il Festival del cinema di Venezia 2025 si apre a nuove narrazioni e quest’anno è stata la vittoria dei camionisti LGBT raccontati nel film “On the road” (En el camino) del regista messicano David Pablos.

Il film sui camionisti LGB , presentato nella sezione Orizzonti, ha conquistato il Queer Lion Award, riconoscimento che dal 2007 valorizza il miglior film a tematica LGBTQIA+ alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Queer Lion Award: camionisti protagonisti

Il Queer Lion Award nasce con l’obiettivo di premiare i film che affrontano identità di genere e orientamenti sessuali con linguaggio innovativo.

La giuria internazionale ha deciso di assegnare il riconoscimento a “On the road” per la capacità di portare al centro un mondo mai rappresentato prima: quello dei camionisti LGBT.

Dare voce a queste categoria significa raccontare uomini che vivono gran parte della propria esistenza alla guida di un camion, tra viaggi infiniti, soste nei parcheggi e lunghi periodi di solitudine.

In questo spazio duro e maschile, il film mette in luce le fragilità nascoste di questi uomini e la possibilità di costruire rapporti autentici e profondi.

Film “On the road”: la vita dei camionisti LGBT

Il regista David Pablos ha spiegato di aver scelto i camionisti come protagonisti perché rappresentano un universo poco esplorato dal cinema. Nel film, i camionisti diventano simbolo di una mascolinità repressa che trova vie di liberazione inattese.

I protagonisti Veneno e Muneco sono due camionisti segnati da esperienze difficili, ma capaci di scoprire nel rapporto reciproco un rifugio e una forma di amore.

La pellicola alterna la brutalità della vita dei camionisti – notti insonni, fatica fisica, isolamento – alla delicatezza dei sentimenti che emergono quando i camionisti trovano la forza di mostrarsi per quello che sono realmente.

Ogni scena, tra cabine spartane e lunghe percorrenze in camion, restituisce allo spettatore la complessità della vita dei camionisti LGBT, uomini che viaggiano non solo sulle strade ma anche dentro sé stessi.

Venezia e il cinema queer: camionisti al centro del dibattito

Il successo di “On the road” dimostra come il cinema queer a Venezia sia ormai un pilastro della manifestazione. Il fatto che a essere premiati siano i camionisti LGBT segna un passaggio storico: non solo attori o storie urbane, ma anche il mondo dei camionisti diventa finalmente rappresentato.

Il film rompe gli stereotipi che dipingono i camionisti soltanto come figure dure e virili, mostrando invece un’umanità fatta di fragilità, desiderio e bisogno di appartenenza. Venezia conferma così la sua capacità di dare voce a chi spesso resta invisibile.

Dove vedere il film

Il film “On the road” sarà disponibile in Italia su IWONDERFULL Prime Video Channels, grazie alla distribuzione di I Wonder Pictures. Una scelta che permetterà anche al pubblico italiano di scoprire una storia che mette in primo piano i camionisti LGBT, con le loro vite difficili e i loro percorsi di emancipazione.

Per chi vuole entrare davvero nel loro mondo, questa pellicola diventa una testimonianza preziosa, capace di trasformare un viaggio in camion in una metafora universale di libertà e identità.

