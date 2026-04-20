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UNATRAS conferma lo stop e chiede misure contro il caro carburante

Fermo nazionale dell’autotrasporto dal 25 al 29 maggio. UNATRAS ha confermato il fermo nazionale dal 25 al 29 maggio 2026.

L’associazione ribadisce la necessità di garantire il rispetto delle regole, della sicurezza e della legalità durante le proteste nel settore dell’autotrasporto.

UNATRAS conferma il fermo nazionale: date e modalità

L’organismo unitario che rappresenta oltre il 90% delle imprese italiane di autotrasporto, guidato dal presidente della FAI Paolo Uggè, ha ufficializzato le modalità dello sciopero:

Inizio: ore 00:01 del 25 maggio 2026

ore 00:01 del 25 maggio 2026 Fine: ore 24:00 del 29 maggio 2026

ore 24:00 del 29 maggio 2026 Copertura: intero territorio nazionale

intero territorio nazionale Garanzie: servizi minimi assicurati e pieno rispetto delle normative vigenti

La proclamazione è avvenuta nel rispetto della normativa sugli scioperi nei servizi essenziali, in particolare della Legge 146/1990.

Cordoglio per la tragedia nel Casertano

UNATRAS esprime il più profondo cordoglio per la morte dell’autotrasportatore investito sull’autostrada A1, nel Casertano, durante le manifestazioni.

“Un collega ha perso la vita. Alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone a lui vicine va la solidarietà dell’intera categoria.”

Un episodio drammatico che richiama con forza l’attenzione sulla sicurezza durante le proteste.

UNATRAS sottolinea che il fermo durante il quale si è verificata la tragedia:

È stato proclamato da una sigla estranea all’organizzazione

La Commissione di Garanzia sugli scioperi chiedeva di revocare l’iniziativa

chiedeva di revocare l’iniziativa Aveva un reavviso insufficiente: comunicazione avvenuta con 20 giorni invece dei 25 previsto

Le richieste al Governo

Al centro della protesta resta il tema dell’aumento dei costi operativi, in particolare del carburante, ritenuto ormai insostenibile per le imprese del settore.

UNATRAS rivolge un appello chiaro al Governo:

Introduzione di misure compensative concrete

Avvio di un confronto serio e strutturato

Riconoscimento dell’autotrasporto come infrastruttura essenziale per il Paese

Il comparto è infatti fondamentale per la distribuzione delle merci e per la tenuta dell’intera economia nazionale.

Cosa succederà durante il fermo

Nel periodo compreso tra il 25 e il 29 maggio 2026 potrebbero verificarsi:

Ritardi nelle consegne

Disagi nella logistica e nella distribuzione

Ripercussioni su produzione e commercio

Tuttavia, grazie al rispetto delle regole e alla garanzia dei servizi minimi, l’obiettivo è contenere gli impatti su cittadini e imprese.

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