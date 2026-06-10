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Stop di 72 ore con possibili ritardi e disagi logistici

Tre giorni difficili per il trasporto merci tra Genova e Savona. Dalle prime ore del 18 giugno fino alla mezzanotte del 20 giugno è stato proclamato un fermo che coinvolge autotrasportatori, piattaforme logistiche e attività legate ai due scali portuali.

Per aziende e spedizionieri non si escludono ritardi nelle consegne durante i tre giorni di fermo.

Lo sciopero coinvolgerà autotrasportatori e operatori del settore merci per un periodo complessivo di 72 ore, dalle ore 00:01 di giovedì 18 giugno fino alle ore 24:00 di sabato 20 giugno 2026.

Chi ha proclamato lo sciopero del trasporto merci

Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni di categoria:

OSR Aliai

CNA-FITA

Confartigianato Trasporti

FAI

FIAP

Legacooperative

Trasportounito

Le sigle rappresentano una parte rilevante delle imprese e degli operatori attivi nel settore dell’autotrasporto merci e della logistica.

Aree interessate dal fermo

La protesta riguarderà:

il territorio della Città Metropolitana di Genova ;

; le piattaforme logistiche presenti nell’area;

presenti nell’area; i bacini portuali di Genova ;

; i bacini portuali di Savona.

Genova e Savona svolgono un ruolo centrale nella logistica del Paese, grazie ai collegamenti con i principali mercati europei.

Possibili disagi per aziende e spedizioni

Durante le 72 ore di sciopero potrebbero verificarsi:

ritardi nelle consegne delle merci ;

; rallentamenti nelle operazioni di carico e scarico nei porti;

nei porti; congestioni presso terminal e centri logistici ;

; difficoltà nella programmazione dei trasporti nazionali e internazionali ;

; problemi sulla catena di approvvigionamento di imprese e industrie.

Le aziende che dipendono dalle spedizioni in entrata o in uscita dai porti liguri sono invitate a monitorare l’evoluzione della situazione e a pianificare eventuali misure alternative per limitare i disagi.

Fermo del trasporto merci: date e orari

Lo sciopero inizia alle 00:01 di giovedì 18 giugno. Termina alle 24:00 di sabato 20 giugno. Il fermo avrà quindi una durata complessiva di 72 ore.

Nel corso delle tre giornate potrebbero verificarsi rallentamenti nelle attività di trasporto e nelle operazioni legate ai porti di Genova e Savona.

Possibili effetti

Lo stop riguarda un’area che concentra una parte importante dei traffici merci della Liguria. Per questo motivo non sono esclusi ritardi nelle consegne, nelle spedizioni e nelle operazioni di carico e scarico.

L’entità dei disagi dipenderà dal livello di adesione allo sciopero e dall’eventuale presenza di servizi garantiti o accordi tra le parti.

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