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Il fermo dell’autotrasporto in Sicilia è stato revocato. La decisione è arrivata martedì 20 ottobre, dopo l’incontro a Milano tra il Comitato Trasportatori Siciliani (CTS) e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Per le imprese è un primo risultato, ma la vertenza non è ancora chiusa: resta lo stato di agitazione.

Il Comitato spiega di aver scelto di interrompere il fermo dei servizi per favorire il ritorno alla normalità nella movimentazione delle merci e dare un segnale di apertura al Governo. Dal confronto, riferisce il CTS, sono arrivate risposte positive su quasi tutte le richieste presentate.

Il passaggio è decisivo soprattutto per una regione che dipende dai collegamenti marittimi per raggiungere il resto del Paese. Gli operatori aspettano ora di capire quanto rapidamente gli annunci si tradurranno in misure operative e pagamenti effettivi.

Fermo autotrasporto, quali impegni ha preso il Ministero

Al centro dell’intesa ci sono innanzitutto i fondi destinati alle aziende. Il Ministero si è impegnato a sbloccare circa 104 milioni di euro per il Sea Modal Shift, relativi alle annualità 2023/2024 e 2025/2026. Per il periodo 2026/2027 sono inoltre previsti altri 50 milioni.

Un altro punto riguarda il credito d’imposta sul gasolio: secondo il CTS, saranno sbloccati 430 milioni di euro legati alle domande già presentate, con l’obiettivo di renderli utilizzabili nel cassetto fiscale delle imprese.

Il Comitato dovrebbe inoltre ottenere una presenza stabile ai tavoli istituzionali dedicati a trasporti e mobilità, compresa la nuova Consulta. Un passaggio che l’associazione considera importante per portare con continuità le esigenze dell’autotrasporto meridionale all’attenzione del Governo.

Traghetti e gasolio, restano due nodi aperti

Non tutto, però, ha trovato una soluzione immediata. Restano da definire la proroga di quattro mesi del credito d’imposta sul gasolio e gli aiuti per contenere il prezzo dei biglietti dei traghetti sullo Stretto di Messina, una voce di spesa particolarmente pesante per chi trasporta merci da e verso l’Isola.

Su entrambi i punti, riferisce il CTS, Salvini ha assicurato che saranno cercate le coperture nell’ambito del futuro tavolo permanente del Meridione d’Italia.

La revoca del fermo dei Tir consente di avviare lo sblocco dei servizi, ma non equivale alla fine della protesta. Le aziende continueranno a seguire l’attuazione degli impegni annunciati. La verifica, adesso, sarà sui tempi dei pagamenti e sulle risposte concrete alle richieste rimaste senza soluzione.

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