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Per l’autotrasporto nuova data per il confronto sul caro gasolio. Il ministro del MIT, Matteo Salvini, ha anticipato a martedì 20 ottobre 2026, alle ore 10, presso la Prefettura di Milano, l’incontro con le rappresentanze del settore.

La riunione era stata inizialmente convocata dal MIT per il 27 ottobre, alle 16, nella sede ministeriale di Roma. Il cambio di programma arriva mentre continuano le proteste degli autotrasportatori nel Mezzogiorno e resta aperta, a livello nazionale, la questione delle misure economiche necessarie per sostenere le imprese.

Il confronto dovrà affrontare anche il tema della partecipazione dei comitati che stanno organizzando le mobilitazioni. Su questo punto le posizioni delle diverse rappresentanze non coincidono.

Autotrasporto, il Governo lavora sui fondi contro il caro gasolio

La questione economica riguarda l’intero settore. Le associazioni chiedono interventi per contenere l’aumento dei costi di esercizio e rendere disponibili i contributi già previsti.

Salvini sta lavorando con gli altri dicasteri per accelerare lo sblocco di 590 milioni di euro destinati al rinnovo del parco veicolare. Si tratta di risorse già stanziate, ma non ancora arrivate alle imprese a causa di difficoltà burocratiche.

Tra le questioni in esame figurano anche nuovi finanziamenti per il fondo autotrasporto e per il Marebonus 2026, oltre alla disponibilità delle somme destinate a compensare l’aumento del prezzo del gasolio.

Il Ministero sta inoltre valutando ulteriori coperture per gli interventi del 2026 e la possibilità di estendere il credito d’imposta al 2027.

Per le aziende sarà importante conoscere non soltanto gli importi, ma anche le modalità e i tempi necessari per accedere agli aiuti.

UNATRAS favorevole all’anticipo, ma chiede un tavolo riservato alle associazioni nazionali

L’anticipo della convocazione è stato accolto positivamente da UNATRAS, che nei giorni scorsi aveva sollecitato un confronto urgente con il Governo, prospettando anche la possibilità di un fermo nazionale qualora non fossero arrivate risposte.

Il presidente Paolo Uggè ha definito la decisione del ministro un segnale di attenzione verso le difficoltà dell’autotrasporto italiano.

UNATRAS pone tuttavia una condizione sulla composizione dell’incontro: il confronto, secondo il coordinamento, dovrebbe svolgersi esclusivamente con le organizzazioni nazionali presenti nell’Albo degli autotrasportatori.

La richiesta riguarda quindi la rappresentanza del settore e la partecipazione di associazioni e comitati diversi da quelli nazionali.

Fermo autotrasporto, le proteste dal Sud e il confronto con Salvini

Le mobilitazioni interessano diverse regioni meridionali, con iniziative differenti tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

In Calabria e Sicilia sono stati proclamati fermi regionali dal 16 al 20 ottobre. In Puglia si sono registrati presidi e manifestazioni spontanee, mentre in altre aree del Mezzogiorno le proteste hanno provocato difficoltà alla circolazione e al trasporto delle merci.

Nella mattinata del 17 ottobre Salvini ha parlato telefonicamente con Nicandro Vigilante, uno degli autotrasportatori presenti al presidio di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia.

Durante il colloquio sono state rappresentate al ministro le difficoltà economiche legate al costo dei rifornimenti e la richiesta di partecipare direttamente al confronto istituzionale.

Salvini ha confermato l’appuntamento di Milano e si è dichiarato disponibile a organizzare anche un incontro specifico con una delegazione di autotrasportatori provenienti da Puglia, Calabria e Sicilia.

La posizione del Comitato Trasportatori Siciliani

In Sicilia, intanto, il Comitato Trasportatori Siciliani (CTS) ha ribadito che il fermo proseguirà fino alla sottoscrizione di un protocollo contenente impegni ufficiali.

Tra le richieste figurano lo sblocco di circa 104 milioni di euro del Sea Modal Shift, ulteriori 70 milioni per l’annualità 2026/2027, la disponibilità di 430 milioni di credito d’imposta sul gasolio e altri 400 milioni per i periodi ancora privi di copertura.

Il coordinatore del CTS, Salvatore Bella, ha indicato la firma del protocollo e l’incontro con il ministro come condizioni per revocare il fermo. Diversamente, la mobilitazione potrebbe proseguire fino al 27 ottobre.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo un colloquio con Salvini, ha annunciato la presenza di rappresentanti dell’autotrasporto siciliano al tavolo di Milano.

Cosa succederà all’incontro del 20 ottobre

L’appuntamento anticipato consentirà di affrontare prima del previsto le richieste delle imprese, ma non comporta automaticamente la sospensione delle proteste.

Al centro della riunione ci saranno le risorse economiche, le misure sul gasolio e i tempi per rendere disponibili gli aiuti.

Sul piano della rappresentanza, dovrà essere chiarito anche il ruolo delle associazioni nazionali e dei comitati territoriali.

Il tavolo del 20 ottobre è confermato, mentre l’esito del confronto e le eventuali decisioni sul fermo restano aperti.

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