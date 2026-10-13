CAMION

Camion e trattori già in presidio a Castrovillari contro il caro carburanti. Confermato il fermo dell’autotrasporto dal 16 ottobre in Calabria e Sicilia. Confindustria Catania annuncia lo stop fino al 22 ottobre, con il rischio di disagi per le consegne delle merci.

Il fermo dell’autotrasporto dal 16 ottobre 2026 si avvicina, mentre in Calabria la protesta di agricoltori e autotrasportatori è già in corso. Camion e trattori si sono radunati a Castrovillari, nel Cosentino, per chiedere interventi contro il caro carburanti e compensi più equi.

Intanto dalla Sicilia arriva un nuovo annuncio. Confindustria Catania ha proclamato il fermo dei camion dal 16 al 22 ottobre 2026, avvertendo che, in assenza di risposte concrete, la mobilitazione potrebbe proseguire a oltranza.

Le proteste coinvolgono organizzazioni diverse e non costituiscono un unico sciopero nazionale. Le imprese denunciano però difficoltà comuni: aumento del prezzo del gasolio, costi di gestione sempre più elevati e margini economici insufficienti.

Fermo autotrasporto dal 16 ottobre: le date in Calabria e Sicilia

Il calendario del MIT, aggiornato al 13 ottobre, riporta due fermi regionali del trasporto merci.

In Calabria, Fedralog ha proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre 2026.

Le stesse date risultano per il Comitato Trasporto Siciliano, che ha annunciato lo stop dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi sull’intero territorio regionale.

A queste proclamazioni si aggiunge il comunicato del 10 ottobre di Confindustria Catania, che ha annunciato per le imprese siciliane un fermo dal 16 al 22 ottobre.

Calabria, camion e trattori in presidio a Castrovillari

In Calabria la mobilitazione contro il caro carburanti è già entrata nel vivo.

Il 12 ottobre, al bivio di contrada Bianchino, nel territorio di Castrovillari, si sono ritrovati oltre 100 manifestanti con circa 50 trattori e una decina di camion. Il presidio si è svolto nel punto in cui si incrociano la Statale 241 e la Provinciale 174.

La mobilitazione si è spostata nel Cosentino dopo quanto accaduto a Vibo Marina, dove le forze dell’ordine erano intervenute per impedire il blocco dei depositi di carburante.

Nonostante la pioggia battente, al presidio hanno partecipato anche intere famiglie, con donne, anziani e bambini.

Agricoltori e autotrasportatori chiedono interventi sui costi del carburante e una remunerazione più equa per i prodotti agricoli da parte della grande distribuzione.

I manifestanti hanno annunciato la volontà di proseguire il presidio a oltranza.

Questa mobilitazione si affianca al fermo regionale proclamato da Fedralog Calabria per il 16 ottobre, pur non essendo necessariamente riconducibile alla stessa organizzazione.

Sicilia, Confindustria annuncia il fermo dei camion fino al 22 ottobre

In Sicilia la protesta assume una dimensione ulteriore dopo la decisione annunciata dalla Sezione Trasporti di Confindustria Catania.

La scelta di fermare i mezzi è stata assunta all’unanimità al termine di mesi di confronto con le istituzioni, senza ottenere le risposte attese dalle imprese. Al centro della mobilitazione c’è soprattutto il caro gasolio.

Secondo Confindustria Catania, i dati del MASE mostrano che il prezzo medio del gasolio è salito di circa 35 centesimi al litro rispetto a febbraio, arrivando a superare i 2,16 euro al litro nel settembre 2026.

Un rincaro che pesa soprattutto sulle imprese di trasporto. L’associazione stima che, per un mezzo pesante che percorre 100.000 chilometri all’anno, la spesa aggiuntiva per il carburante abbia superato gli 8.000 euro nell’arco di otto mesi.

Alle spese per il carburante si sommano i maggiori costi dei collegamenti marittimi, particolarmente rilevanti per le imprese siciliane.

Caro gasolio, ETS e Sea Modal Shift: perché gli autotrasportatori protestano

Tra le principali criticità segnalate dalle imprese siciliane figurano gli oneri del sistema europeo ETS, legato alle emissioni, e gli adeguamenti carburante applicati dagli armatori sulle tariffe marittime.

Secondo Confindustria Catania, questi costi vengono trasferiti sui servizi di trasporto, aumentando ulteriormente le spese sostenute dalle aziende dell’Isola.

La protesta riguarda anche i ritardi nell’erogazione degli incentivi Sea Modal Shift, destinati a sostenere il trasporto combinato strada-mare.

L’associazione denuncia che la prima annualità, la cui liquidazione era attesa entro luglio, non è stata ancora corrisposta alle imprese interessate.

Le risorse disponibili avrebbero inoltre coperto soltanto circa un quinto del fabbisogno dichiarato, riducendo il contributo unitario inizialmente previsto da 30 centesimi a poco più di 6 centesimi per veicolo-chilometro.

Gli autotrasportatori chiedono quindi lo sblocco dei pagamenti, nuove risorse e tempi certi per gli interventi annunciati.

Le richieste delle imprese al Governo

Le richieste avanzate da Confindustria Catania comprendono la liquidazione della prima annualità del Sea Modal Shift e la definizione di un calendario per la seconda.

Le imprese chiedono anche maggiori finanziamenti per la terza annualità, utilizzando i proventi ETS per sostenere la misura.

Tra le altre rivendicazioni figurano tempi definiti per l’autorizzazione europea dei contributi regionali che superano il regime de minimis, l’estensione del periodo agevolabile fino al 31 dicembre 2026 e un tavolo permanente dedicato agli svantaggi dell’insularità.

Sonia Nicosia, presidente della Sezione Trasporti di Confindustria Catania, riconosce l’apertura del confronto da parte del Governo regionale, ma sottolinea che una parte delle risorse stanziate resta subordinata all’autorizzazione europea.

La rappresentante degli autotrasportatori ha confermato la disponibilità a sospendere l’iniziativa in presenza di risposte concrete. In caso contrario, ha annunciato la possibilità di proseguire il fermo oltre il 22 ottobre.

Camion fermi, possibili disagi per supermercati e consegne

Il fermo dell’autotrasporto potrebbe avere conseguenze sulla distribuzione delle merci, soprattutto qualora l’adesione delle imprese fosse elevata.

Tra i settori più esposti figurano il trasporto dei prodotti alimentari, le forniture alla grande distribuzione e i collegamenti logistici tra Sicilia e resto d’Italia.

I rappresentanti dei manifestanti hanno prospettato possibili ritardi nelle consegne, difficoltà di approvvigionamento e ripercussioni sulle attività produttive.

Al momento, però, non è possibile prevedere l’effettiva entità dei disagi, che dipenderà dall’adesione al fermo e dall’organizzazione delle consegne.

Confindustria Catania ha precisato che durante la mobilitazione saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente.

Il confronto con le istituzioni resta quindi decisivo nei giorni che precedono il 16 ottobre. In assenza di un accordo, Calabria e Sicilia si preparano a una settimana di mobilitazioni che potrebbe mettere sotto pressione il trasporto merci nel Mezzogiorno.

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