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Invitati anche Palazzo Chigi, MEF e MIMIT

Incontro per l’autotrasporto martedì 27 ottobre 2026 alle ore 16 a Roma, nella sede del Ministero a Porta Pia. Invitati anche Palazzo Chigi, MEF e MIMIT. La convocazione arriva nel giorno dell’allarme UNATRAS sul possibile fermo nazionale.

Il fermo nazionale dell’autotrasporto è tra le ipotesi avanzate da UNATRAS. Il 15 ottobre ha chiesto un incontro urgente. Il coordinamento delle associazioni ha denunciato le difficoltà delle imprese, annunciando possibili iniziative di protesta.

Nella stessa giornata è arrivata la convocazione del MIT.

Alla riunione saranno invitati anche rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MEF e del MIMIT.

Autotrasporto, il MIT convoca le associazioni per il 27 ottobre

La data dell’incontro è stata comunicata ufficialmente dal MIT il 15 ottobre.

La convocazione riguarda le rappresentanze dell’autotrasporto. Oltre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono previsti inviti anche per Palazzo Chigi, MEF e MIMIT.

L’annuncio arriva mentre UNATRAS richiama l’attenzione del Governo sulla situazione delle imprese e sulle tensioni che interessano il settore.

L’allarme UNATRAS sui costi del gasolio e sulle proteste

Nel comunicato diffuso il 15 ottobre, UNATRAS denuncia una situazione sempre più difficile per le imprese di autotrasporto.

Il coordinamento segnala l’aumento dei costi di gestione, a partire dal gasolio. A questo si aggiunge, secondo le associazioni, la mancanza di tutele adeguate in un mercato sempre meno regolato.

UNATRAS lamenta anche il mancato confronto con il Governo. Il coordinamento richiama l’incontro del 22 maggio a Palazzo Chigi, dopo il quale, secondo quanto denunciato, non sarebbe ripreso il dialogo con le rappresentanze nazionali.

Le associazioni chiedono di esaminare lo stato dei provvedimenti già adottati e di discutere nuove misure a sostegno del comparto.

Nel comunicato vengono inoltre segnalate le tensioni e i blocchi autonomi sorti in Puglia. UNATRAS denuncia una situazione di insicurezza, con rischi per l’incolumità dei lavoratori.

Il coordinamento richiama anche le iniziative di blocco programmate nei giorni successivi da comitati e gruppi autonomi in Calabria e Sicilia.

Fermo autotrasporto, le decisioni annunciate da UNATRAS

Di fronte alle difficoltà denunciate, UNATRAS ha annunciato azioni di autotutela, con iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

Il coordinamento ha chiesto al Governo un incontro con la massima urgenza, avvertendo delle conseguenze che potrebbero derivare dal protrarsi del mancato confronto.

In assenza di una convocazione urgente, UNATRAS ha dichiarato che avrebbe riunito i propri organismi deliberanti per decidere le iniziative successive.

Tra le possibilità indicate figura anche la proclamazione del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto.

Lo stop nazionale resta quindi un’ipotesi prospettata dal coordinamento e non un fermo già proclamato.

La convocazione annunciata dal MIT fissa intanto un appuntamento con le rappresentanze del settore per martedì 27 ottobre, alle ore 16, a Roma, presso la sede ministeriale di Porta Pia.

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