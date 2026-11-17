CAMION

Il fermo autotrasporto entra nel calendario delle proteste di dicembre. USB Lavoro Privato annuncia il blocco degli straordinari dal 2 dicembre 2026 e uno sciopero nazionale dei camionisti per lunedì 7.

Una mobilitazione che punta al cuore della logistica italiana e riaccende lo scontro su stipendi, orari e sicurezza di chi passa le giornate al volante.

Fermo autotrasporto, contratto CCNL

La rottura arriva dopo l’incontro del 12 novembre al Ministero del Lavoro. USB, attraverso il Coordinamento Nazionale Autisti Riuniti, riferisce che le 17 associazioni datoriali e cooperative convocate non si sono presentate al tentativo di conciliazione. Al tavolo erano presenti i delegati Giovanni Bel Fiore e Luigi Conte.

Le associazioni, secondo la ricostruzione sindacale, hanno inviato una nota per spiegare la loro assenza: le materie contestate sarebbero già regolate dal contratto collettivo nazionale di settore. Per USB, invece, è proprio quel sistema di regole a lasciare irrisolti problemi quotidiani.

Ore non pagate, riposi e sicurezza: le contestazioni

Il sindacato mette nel mirino la discontinuità, che a suo giudizio consentirebbe di allungare l’orario senza un compenso adeguato. Denuncia inoltre attese registrate come riposo sul cronotachigrafo, pressioni sui tempi di guida, operazioni di carico e scarico affidate agli autisti e indennità notturne ritenute insufficienti.

Tra le richieste figurano anche dispositivi di emergenza per chi lavora da solo, tutele per gli indumenti di protezione e una disciplina più chiara sui rinnovi di CQC, ADR e carta tachigrafica.

Fermo autotrasporto: le date da segnare

Il primo appuntamento indicato da USB è il 2 dicembre, con il blocco degli straordinari. Il secondo è lunedì 7 dicembre, data annunciata per lo sciopero nazionale del personale viaggiante dell’autotrasporto merci e della logistica.

Attenzione: nel comunicato del 12 novembre USB scrive che seguirà la notifica formale della proclamazione. Annuncio e sciopero ufficialmente proclamato non sono la stessa cosa; modalità, adesioni ed eventuali effetti sulle consegne andranno verificati nelle prossime settimane.

Perché questa vertenza riguarda tutta la filiera

Se la protesta raccoglierà adesioni, la tensione potrebbe riflettersi su magazzini, piazzali e trasporti su strada. Per ora non c’è un blocco generalizzato accertato: c’è una mobilitazione annunciata, e una domanda che resta aperta.