CAMION

Proteste e possibili disagi nel trasporto merci

Dal 16 ottobre i trasportatori di Calabria e Sicilia si preparano al fermo autotrasporto.

Due mobilitazioni distinte, nate dalle difficoltà economiche delle imprese e dal caro gasolio, che potrebbero creare problemi alle consegne delle merci. In Sicilia la protesta è annunciata fino al 20 ottobre; in Calabria Fedralog ha confermato l’avvio del fermo il 16.

Calabria, Fedralog conferma il fermo dell’autotrasporto

La conferma è arrivata dopo l’incontro alla Cittadella regionale di Catanzaro tra l’assessore Antonio Montuoro e una delegazione di Fedralog. Il confronto ha seguito la protesta di circa cento automezzi davanti alla sede della Regione Calabria.

Girolamo Giovinazzo, consigliere regionale di Fedralog, ha spiegato che per molte imprese il problema non è più soltanto l’aumento dei costi: «In molti casi non c’è la forza economica e la liquidità per poter garantire la circolazione dei nostri mezzi».

L’associazione ha accolto positivamente l’istituzione della Consulta come tavolo tecnico, ma non ritiene che questo possa dare risposte immediate alle difficoltà del settore.

Fedralog avverte che il fermo potrebbe ripercuotersi sui rifornimenti dei supermercati. È un rischio prospettato dai trasportatori, non un’interruzione delle forniture già accertata.

Sicilia, stop ai Tir nei porti dal 16 al 20 ottobre

In Sicilia il Comitato dei trasportatori ha annunciato il fermo dei Tir nei porti dal 16 al 20 ottobre. Il coordinatore Salvatore Bella denuncia gli effetti del caro carburante e del rincaro dei collegamenti marittimi, che pesa in particolare su chi trasporta prodotti ortofrutticoli.

Tra i motivi della protesta c’è anche l’ETS, il sistema europeo sulle emissioni. Secondo il Comitato, gli armatori ne trasferiscono i costi sui biglietti dei traghetti, aggravando uno svantaggio già legato all’insularità.

Per le imprese dell’Isola, raggiungere i mercati del Nord Italia e dell’Europa significa affrontare lunghe percorrenze stradali e costi di attraversamento marittimo che riducono ulteriormente i margini aziendali.

«Abbiamo bisogno di certezze e non più di chiacchiere e parole inutili», afferma Bella, chiedendo risorse finanziarie concrete per le imprese.

Merci e supermercati, cosa può succedere

Le due iniziative non costituiscono uno sciopero nazionale coordinato. Per capire l’impatto reale sulle consegne sarà decisiva l’adesione delle aziende e l’organizzazione dei trasporti nei giorni del fermo.

Intanto i rappresentanti dei trasportatori chiedono interventi urgenti: senza risposte, dalla Sicilia arriva anche l’avvertimento di una possibile prosecuzione della protesta.

Leggi anche: Caro gasolio, le associazione del trasporto scrivono al Governo