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Blocchi Basilicata, disagi in Calabria e camion fermi in Sicilia. Presidi a Gioia Tauro e Palermo

Fermo autotrasporto, protesta dei camion in Basilicata, Calabria e Sicilia contro il caro carburanti. Mezzi pesanti fermi sulla Statale 106, disagi alla circolazione e presidi nei porti di Gioia Tauro e Palermo. La mobilitazione coinvolge anche agricoltori, studenti e cittadini.

Il fermo autotrasporto contro il caro gasolio interessa diverse aree del Sud Italia. Da venerdì 16 ottobre 2026, la protesta coinvolge Basilicata, Calabria e Sicilia.

Numerosi camion sono fermi e i presidi interessano le principali arterie stradali. Manifestazioni nei porti.

Gli autotrasportatori chiedono al Governo di intervenire sul prezzo del gasolio. I rincari, denunciano, pesano sempre di più sui bilanci delle aziende e rendono difficile continuare a lavorare.

La protesta potrebbe andare avanti fino al 22 ottobre. Ai presidi degli autotrasportatori si sono uniti anche agricoltori e cittadini.

A Trebisacce sono scesi in strada circa 300 studenti per sostenere la mobilitazione contro il caro gasolio.

I disagi maggiori si registrano lungo la Statale 106 Jonica e nel Cosentino. A Gioia Tauro il fermo dei camion interessa anche il porto. Qui i mezzi pesanti hanno sospeso le attività.

Diversa la situazione in Sicilia. Gli autotrasportatori hanno deciso di lasciare i Tir fermi nei piazzali, senza bloccare la circolazione stradale.

Fermo autotrasporto in Basilicata, cento Tir sulla Statale 106

In Basilicata il fermo autotrasporto sta provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione dei mezzi pesanti. A Scanzano Jonico, nel Materano, circa cento Tir presidiano dalla notte la Statale 106 Jonica, all’altezza dello svincolo con la Fondovalle dell’Agri.

Il blocco riguarda camion e autoarticolati. Resta invece garantito, 24 ore su 24, il passaggio delle auto private, degli autobus di linea, degli scuolabus e dei mezzi di soccorso.

I presidi si concentrano in due punti della viabilità regionale. Il primo si trova a Scanzano Jonico, all’incrocio tra la Statale 106 e la Statale 598 Val d’Agri.

Il secondo è lungo la Jonica, all’intersezione con la Statale 653 Sinnica, tra Rotondella e Policoro.

Altre iniziative vengono segnalate nel Vulture-Melfese, lungo la Bradanica e sulla Fondovalle del Noce.

La protesta coinvolge autotrasportatori, agricoltori e cittadini che chiedono misure concrete contro l’aumento del prezzo dei carburanti e le difficoltà economiche delle attività produttive.

Calabria, Tir fermi sulla SS106 e studenti in piazza a Trebisacce

Il fermo autotrasporto interessa anche la Calabria, dove la mobilitazione promossa da Fedralog sta causando forti rallentamenti lungo importanti collegamenti stradali.

Nel Cosentino, oltre cinquanta autotrasportatori hanno schierato i propri mezzi ai margini della carreggiata della Statale 534, nei pressi dello svincolo autostradale A2 di Firmo-Sibari, provocando un restringimento della sede stradale.

Un altro presidio è attivo lungo la Statale 106, nei pressi del Motel Sybaris, nel territorio comunale di Cassano allo Ionio, dove si trovano una trentina di camion. In questo punto il passaggio degli autoarticolati non aderenti alla protesta risulta particolarmente difficoltoso.

Non vengono segnalati blocchi stradali imposti dai manifestanti, ma l’impatto sulla viabilità è significativo.

A Trebisacce la mobilitazione ha ricevuto anche il sostegno degli studenti. Circa trecento ragazzi degli istituti superiori sono scesi in strada con cartelli, slogan e striscioni contro il caro vita e l’aumento dei costi energetici, manifestando solidarietà ad autotrasportatori e agricoltori.

Prosegue intanto, per il quinto giorno consecutivo, il presidio autonomo degli agricoltori di Cassano allo Ionio, Castrovillari, Firmo e Cerchiara, in contrada Bianchino a Castrovillari.

Gioia Tauro, camion fermi davanti al porto

Camion fermi anche al porto di Gioia Tauro. Gli autotrasportatori di Fedralog hanno organizzato un presidio davanti all’ingresso dello scalo.

Nella mattinata di venerdì 16 ottobre nessun mezzo pesante entrava o usciva dal porto.

Non è stato imposto alcun blocco. Sono stati gli stessi camionisti a decidere di fermarsi e aderire alla protesta.

In un caso, un camionista è stato convinto attraverso il dialogo a parcheggiare il veicolo.

La situazione davanti all’ingresso portuale è rimasta tranquilla, senza tensioni, sotto il controllo delle forze dell’ordine.

Fermo autotrasporto in Sicilia, camion nei piazzali e presidio a Palermo

In Sicilia il fermo autotrasporto è partito venerdì 16 ottobre e proseguirà fino al 20. A promuoverlo è il Comitato trasporto siciliano (CTS). I camionisti hanno scelto di lasciare i Tir nei piazzali, senza bloccare le strade.

Salvatore Bella, coordinatore del CTS, parla di un’adesione che ha superato le aspettative. Secondo Bella, il fermo è totale e nessun mezzo pesante aderente alla protesta è in circolazione.

A Palermo una cinquantina di imprenditori dell’autotrasporto si sono ritrovati davanti all’ingresso del molo Santa Lucia. Un sit-in pacifico per chiedere risposte sul caro gasolio.

«Il gasolio a due euro e trenta centesimi al litro non ci consente più di potere mettere in moto i nostri camion», ha dichiarato Bella.

I conti, secondo il coordinatore, non tornano più. Ogni pieno costa circa mille euro in più rispetto al passato. A pesare sulle aziende siciliane ci sono anche i collegamenti marittimi. Per i biglietti delle navi, denuncia Bella, si spendono fino a settecento euro in più.

Caro gasolio, le richieste degli autotrasportatori al Governo

Il fermo autotrasporto nasce dalla richiesta di interventi immediati per ridurre il costo del carburante e garantire maggiore sostenibilità economica alle imprese del settore.

In Sicilia, il Comitato trasporto siciliano solleva anche il problema degli incentivi non ancora erogati.

Secondo quanto denunciato dal coordinatore Salvatore Bella, il Governo aveva promesso ad aprile uno stanziamento di 400 milioni di euro per il credito d’imposta, ma le aziende sarebbero ancora in attesa delle risorse.

Ulteriori contestazioni riguardano il Marebonus, l’incentivo destinato alle imprese che scelgono il trasporto marittimo per una parte dei propri itinerari.

Gli autotrasportatori lamentano il mancato pagamento degli arretrati . Chiedono lo sblocco delle risorse annunciate.

Il CTS ha inoltre criticato la convocazione delle rappresentanze nazionali dell’autotrasporto fissata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il 27 ottobre, ritenendo necessario un confronto più immediato sulle difficoltà delle imprese meridionali.

Fermo autotrasporto, cosa rischiano merci e rifornimenti

Se il fermo autotrasporto dovesse proseguire, potrebbero esserci problemi nelle consegne delle merci. A risentirne sarebbero soprattutto il settore agricolo, le aziende e la grande distribuzione.

In Sicilia pesa anche il costo dei collegamenti marittimi. Molte merci viaggiano sui camion che utilizzano i traghetti per raggiungere il continente o arrivare sull’Isola.

Per il momento non ci sono dati su eventuali ritardi nelle forniture o prodotti mancanti nei supermercati. Molto dipenderà da quanti camion resteranno fermi e dalla durata della protesta.

Fermo autotrasporto fino al 20 ottobre, ma non si esclude una proroga

Il fermo autotrasporto dovrebbe proseguire fino a martedì 20 ottobre 2026. In Sicilia, però, il Comitato trasporto siciliano non esclude di andare avanti.

«Se sarà necessario, la protesta continuerà ad oltranza», ha dichiarato il coordinatore Salvatore Bella.

Gli autotrasportatori chiedono risposte al Governo sul caro gasolio e sui contributi promessi alle imprese. Senza interventi concreti, il CTS è pronto a prolungare il fermo.

La protesta ha interessato diversi punti del Sud, dalla Statale 106 Jonica agli accessi del porto di Gioia Tauro. A Palermo, invece, gli autotrasportatori hanno manifestato davanti al molo Santa Lucia, lasciando i camion nei piazzali.

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