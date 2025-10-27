CAMION

Profili operativi, commerciali e corporate: come candidarsi

Nuove offerte di lavoro in Fercam con 60 posti nella logistica e trasporti in Italia, con profili operativi, commerciali e corporate e opportunità di crescita.

Il Gruppo Fercam, nato nel 1949 e oggi protagonista internazionale nel settore del trasporto merci, conferma la sua espansione attraverso una nuova campagna di reclutamento nelle principali sedi del Paese.

Le offerte di lavoro Fercam abbracciano figure con esperienza e profili junior alla prima occupazione. Le posizioni sono suddivise in tre grandi aree: Trasporti & Logistica, Air & Ocean e Corporate.

Lavoro in area trasporti e logistica Fercam

L’area trasporti e logistica è il cuore pulsante dell’attività Fercam. Le sedi coinvolte nelle offerte di lavoro Fercam includono Altavilla Vicentina, Bologna, Piacenza, Dalmine, Mantova, Trento, Bolzano, Verona, Busto Arsizio, Vignate, Pontedera e Torino.

Le principali ricerche di lavoro in fercam riguardano:

Autisti con patente C ed E e talvolta certificazione ADR , fondamentali per garantire puntualità e sicurezza nelle consegne.

con patente e talvolta certificazione , fondamentali per garantire puntualità e sicurezza nelle consegne. Planner del traffico merci, alcuni con conoscenza fluente del tedesco (in particolare a Rho), per la pianificazione dei flussi nazionali e internazionali.

del traffico merci, alcuni con conoscenza fluente del (in particolare a Rho), per la pianificazione dei flussi nazionali e internazionali. Disponenti Transport e Coordinatori del traffico ferroviario , ruoli centrali nell’efficienza dei collegamenti.

e , ruoli centrali nell’efficienza dei collegamenti. Tecnici e profili di officina a Bolzano come gommisti e responsabili d’officina, indispensabili per la gestione del parco mezzi.

e profili di a Bolzano come gommisti e responsabili d’officina, indispensabili per la gestione del parco mezzi. Responsabili di Filiale nelle sedi di Pontedera e Torino, per guidare le attività operative e commerciali.

Crescita e carriera nell’area trasporti

Un ingresso in un lavoro operativo può evolvere in ruoli di supervisione, coordinamento o nel controllo della qualità del servizio. I profili gestionali in Fercam possono puntare a posizioni di maggiore responsabilità a livello nazionale e internazionale.

Lavoro in area air e ocean e nel commerciale Fercam

La vocazione internazionale di Fercam apre scenari di carriera oltre confine. Le offerte di lavoro in questo ambito sono presenti a Rho, Bologna, Prato, Roma e Padova.

Le figure ricercate sono:

Addetti operativi Export Aereo a Rho, con gestione documentale specializzata.

a Rho, con gestione documentale specializzata. Profili marittimi tramite tirocinio a Bologna, per costruire competenze passo dopo passo.

tramite tirocinio a Bologna, per costruire competenze passo dopo passo. Posizioni dedicate alle Categorie Protette a Prato, segno di un percorso inclusivo.

a Prato, segno di un percorso inclusivo. Commerciali A&O a Roma, Rho e Padova, per la gestione dei rapporti con clienti e partner internazionali.

Sviluppo professionale in area air e ocean

Le possibilità includono incarichi da specialista, coordinatore o responsabile commerciale. Qui la conoscenza delle lingue straniere si traduce direttamente in chance di crescita.

Lavoro in area specialistica e corporate di Fercam

Per chi preferisce una dimensione organizzativa, le posizioni disponibili nelle sedi di Bolzano, Sommacampagna, Trento e Bologna coprono molte funzioni centrali.

Le ricerche coinvolgono:

Controller Industriale o Credit Accountant , con responsabilità economico-finanziarie.

o , con responsabilità economico-finanziarie. SAP Project Manager Finance , ruolo avanzato nelle applicazioni gestionali.

, ruolo avanzato nelle applicazioni gestionali. Marketing Specialist e Tender Specialist DE/ITA , in contesti che uniscono comunicazione e competizione internazionale.

e , in contesti che uniscono comunicazione e competizione internazionale. Lavoro in HR e legale, anche con tirocini dedicati alla privacy e all’amministrazione del personale.

in e legale, anche con tirocini dedicati alla privacy e all’amministrazione del personale. Figure negli acquisti, come Leiter Einkauf a Bolzano.

Crescita professionale in area corporate

I profili junior possono diventare specialisti senior, team leader o responsabili di area. La mobilità interna consente di spostarsi tra aree e sedi in base ai risultati ottenuti.

Requisiti generali per lavorare in Fercam

Diploma o laurea a seconda della posizione

a seconda della posizione Conoscenza lingue per ruoli internazionali

per ruoli internazionali Spirito collaborativo e orientamento al cliente

Esperienza non sempre richiesta, con molti ingressi possibili tramite tirocini

Come candidarsi

Per ogni offerta di lavoro in Fercam è disponibile una pagina dedicata con requisiti, sede e modalità di candidatura. Il curriculum aggiornato resta sempre il primo passo per entrare in contatto con il Gruppo.

