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Strategie vincenti e resilienza nella logistica globale tra sfide e innovazione

Crescita significativa per FERCAM, soprattutto alla luce di un anno tutt’altro che semplice per la logistica globale. FERCAM archivia il 2025 con un fatturato di 725 milioni di euro, in aumento del 3,28%, e con indicatori operativi in miglioramento.

Un risultato che arriva in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e criticità nei trasporti marittimi, e che conferma la capacità del gruppo di mantenere una traiettoria positiva senza strappi, ma con continuità.

FERCAM 2025: crescita solida in uno scenario instabile

Non è stata una crescita “facile”. Il 2025 ha messo sotto pressione soprattutto il trasporto marittimo. Effetti a catena su tempi, costi e pianificazione. La crisi nel Mar Rosso ha ridotto i transiti nel Canale di Suez, costringendo molte rotte a deviare via Capo di Buona Speranza.

Viaggi più lunghi, capacità più limitata e costi più alti lungo le principali direttrici Asia–Europa.

In questo scenario, FERCAM ha puntato sulla flessibilità operativa. “Le difficoltà hanno aumentato la complessità, ma siamo riusciti a reagire rapidamente”, osserva l’AD Hannes Baumgartner, sottolineando come l’azienda sia riuscita a garantire continuità del servizio.

Le divisioni sostengono la crescita

Il contributo delle diverse aree di business è stato tutt’altro che marginale. La divisione Logistics, in particolare, ha fatto segnare risultati sopra le attese, confermandosi una delle leve più solide in termini di redditività.

Il comparto Transport resta centrale, anche grazie all’aumento dei volumi e a una gestione più selettiva delle tariffe. Più articolato il quadro dell’Air & Sea, cresciuto sul piano commerciale ma chiamato a operare in un contesto tra i più complessi degli ultimi anni.

A completare il quadro, i servizi speciali continuano a rafforzare l’offerta, contribuendo alla diversificazione e alla tenuta complessiva del gruppo.

FERCAM rafforza rete e presenza internazionale

Sul fronte industriale, il 2025 è stato anche un anno di consolidamento. L’apertura di nuove sedi a Bari e Campobasso va nella direzione di una maggiore copertura territoriale, mentre l’integrazione di Shado Forwarding Srl aggiunge competenze nelle spedizioni internazionali e nella logistica portuale.

Un tassello che rafforza il posizionamento nei traffici globali, in una fase in cui presidiare le rotte diventa sempre più strategico.

Innovazione e sostenibilità: meno slogan, più investimenti

Accanto alla crescita, prosegue il percorso su innovazione e sostenibilità. FERCAM continua a investire in mezzi a basse emissioni, tra elettrico e carburanti alternativi, mentre sul fronte digitale la piattaforma instaFERCAM punta a rendere più efficiente la gestione operativa.

“La sostenibilità e la digitalizzazione sono pilastri fondamentali”, ribadisce Hannes Baumgartner, in linea con una strategia che guarda al medio-lungo periodo più che ai risultati immediati.

FERCAM: le prospettive per il 2026

Il 2026 si apre in un contesto che resta dinamico, e per certi versi imprevedibile. FERCAM, però, parte da una base solida e da una struttura che ha già dimostrato capacità di adattamento.

L’obiettivo resta quello di crescere senza forzature, puntando su efficienza, flessibilità e qualità del servizio. “Vogliamo continuare a creare valore nel lungo periodo”, conclude Baumgartner.

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