CAMION

FERCAM ha ufficialmente preso in consegna il suo primo camion elettrico eActros 600 Mercedes-Benz, quasi in contemporanea con l’inaugurazione della prima stazione di ricarica da 1 megawatt per mezzi pesanti in Italia, realizzata da Alpitronic sull’Autostrada del Brennero.

Un passo concreto verso un sistema di autotrasporto e logistica sostenibili, con zero emissioni dirette anche su tratte a lunga percorrenza.

Trasporto merci in FERCAM: il nuovo camion elettrico eActros 600

Dopo l’introduzione del camion elettrico eActros 300 di Mercedes-Benz, impiegato per l’autotrasporto in ambito regionale, FERCAM amplia il proprio parco veicoli con il camion elettrico eActros 600. Questo camion è progettato per affrontare il trasporto merci su tratte più lunghe.

Il camion elettrico eActros 600 di Mercedes-Benz è dotato di una batteria da 621 kWh e capace di percorrere fino a 500 km con una singola ricarica. Un salto tecnologico decisivo per autotrasporto e logistica sostenibili.

«La consegna del primo eActros 600 chiude simbolicamente il cerchio iniziato per FERCAM il 21 novembre 2017 con l’ordine del Tesla Semi», afferma l’AD Hannes Baumgartner. «L’eActros – alla pari delle promesse fatte a suo tempo per il Tesla – è un mezzo progettato fin dall’inizio per essere elettrico. Non si tratta dell’adattamento di un automezzo diesel, ma un camion sviluppato appositamente per la trazione elettrica».

Camion elettrico eActros 600 di Mercedes-Benz a ricarica ultrarapida

Il nuovo camion elettrico eActros 600 di Mercedes-Benz è predisposto per la ricarica Megawatt Charging System (MCS), anche se attualmente utilizza ancora il sistema CCS. Le sue prestazioni, unite alla robustezza del telaio e all’efficienza energetica, lo rendono ideale per la tratta del Brennero, asse chiave del trasporto merci tra Nord e Sud Europa.

Contestualmente alla consegna del veicolo, FERCAM ha celebrato anche l’apertura della prima stazione di ricarica da 1MW a Firmian, nei pressi di Bolzano. Realizzata da Alpitronic, questa infrastruttura rappresenta un punto di svolta per il futuro dell’autotrasporto elettrico.

«La ricarica a 1 megawatt è un salto di qualità per il trasporto a lunga distanza», sottolinea Johann Friedrich Harder, Corporate Fleet Director di FERCAM, «perché consente tempi di ricarica estremamente rapidi e quindi migliora notevolmente la capacità operativa dei camion elettrici».

Camion elettrici e logistica sostenibile lungo il Brennero

Il nuovo camion elettrico eActros 600 di Mercedes-Benz sarà impiegato principalmente per trasporti sulla direttrice del Brennero. Un impiego strategico per abbattere le emissioni di CO₂ in una delle aree più trafficate e sensibili d’Europa.

Le batterie dei mezzi pesanti elettrici, che vanno da 300 a 600 kWh, beneficiano enormemente della ricarica ultrarapida. Tempi di fermo minimi e ricarica completa in meno di un’ora rappresentano vantaggi competitivi per l’intero settore.

FERCAM investe nella decarbonizzazione dell’autotrasporto

Con l’integrazione del camion elettrico eActros 600 di Mercedes-Benz nella propria flotta, FERCAM rafforza la strategia di decarbonizzazione del trasporto merci su strada. Dimostra così che l’autotrasporto elettrico è pronto per le tratte più impegnative.

La realizzazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica da 1MW, insieme alla collaborazione con partner tecnologici e istituzionali, crea le condizioni ideali per una logistica elettrica ad alte prestazioni. Si tratta di un esempio concreto di come l’autotrasporto e i mezzi pesanti elettrici possano contribuire alla transizione ecologica del settore.

«L’impiego dell’eActros 600 dimostra che il futuro della logistica sostenibile è già una realtà. Siamo orgogliosi di compiere questo passo con Mercedes-Benz Trucks, Alpitronic e Autostrada del Brennero, contribuendo concretamente alla transizione ecologica del settore», conclude Baumgartner. «Ringraziamo anche i rappresentanti politici locali che hanno riconosciuto i vantaggi di questa tecnologia per una logistica sostenibile con soluzioni infrastrutturali che rendono possibile questa trasformazione»

Continua a leggere: Autostrada del Brennero A22: la prima stazione di ricarica elettrica da 1000kW per camion elettrici