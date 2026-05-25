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Autotrasportatori falsi, email contraffatte e carichi spariti nel nulla: è questo il meccanismo della maxi truffa scoperta in Germania che ha portato al furto di merci per oltre 800mila euro. Una banda criminale è riuscita a fingersi una vera azienda di spedizioni: Ritirava regolarmente i carichi tramite piattaforme online di scambio merci per poi rivenderli sul mercato parallelo.

Il caso, esploso davanti al tribunale regionale di Düsseldorf, dimostra quanto oggi basti un piccolo dettaglio modificato in un indirizzo email per mettere a segno frodi milionarie nel settore trasporti e logistica.

Come agiva la banda dei falsi trasportatori

Secondo gli investigatori tedeschi, il gruppo criminale utilizzava l’identità di una reale società di spedizioni con sede a Brema per ottenere incarichi tramite piattaforme dedicate agli autotrasportatori e agli operatori logistici.

La truffa si basava su una modifica quasi invisibile:

il dominio originale terminava in “.de”;

quello falso utilizzato dalla banda terminava in “.com”.

Una differenza minima che permetteva ai criminali di fingersi rappresentanti ufficiali dell’azienda reale.

Grazie a questa copertura, il gruppo:

accettava ordini di trasporto;

organizzava il ritiro della merce;

inviava camion ai magazzini;

spariva subito dopo il carico.

Le merci non arrivavano mai ai destinatari finali e venivano successivamente rivendute sul mercato parallelo.

Merci sparite dopo il ritiro

Le indagini hanno ricostruito diversi episodi di furto che hanno coinvolto aziende alimentari e industriali.

Tra i prodotti sottratti figurano:

latticini;

succhi di frutta;

barrette di cioccolato;

acciaio;

detergenti industriali;

prodotti antimuffa.

Uno dei colpi principali è avvenuto nella città di Neuss, dove i falsi autotrasportatori hanno ritirato circa venti tonnellate di prodotti caseari per un valore vicino agli 80mila euro.

Pochi giorni dopo, nella stessa area, sono spariti ulteriori prodotti alimentari e succhi di frutta per oltre 43mila euro.

Ancora più impressionante il tentativo di furto organizzato a Mülheim an der Ruhr:

cinque camion coinvolti;

380mila barrette di cioccolato;

valore stimato superiore a 1,1 milioni di euro.

Le condanne emesse dal tribunale di Düsseldorf

Il tribunale regionale di Düsseldorf ha riconosciuto colpevoli quattro uomini residenti tra Dortmund e Düsseldorf.

Le accuse comprendono:

frode organizzata;

furto aggravato;

attività criminale nel settore logistico;

utilizzo di società fittizie per il riciclaggio.

L’imputato principale è stato condannato a:

5 anni e 4 mesi di carcere.

Gli altri membri della banda hanno ricevuto pene comprese tra:

3 anni;

oltre 5 anni di reclusione.

Uno degli imputati ha ottenuto una pena sospesa grazie a un ruolo considerato marginale dagli inquirenti.

La rivendita della merce rubata

Secondo gli investigatori, la merce sottratta veniva rapidamente immessa sul mercato tramite un commerciante specializzato in stock e liquidazioni nella zona di Hagen.

I pagamenti sarebbero stati gestiti attraverso:

una società fittizia;

creata appositamente nel 2024;

utilizzata per nascondere le operazioni finanziarie.

Il danno economico complessivo è stato quantificato in oltre 800mila euro, anche se inizialmente l’accusa parlava di oltre un milione di euro.

La sentenza non è ancora definitiva.

Perché il settore trasporti è sempre più esposto alle frodi

Negli ultimi anni le truffe che coinvolgono autotrasportatori, vettori e spedizionieri sono aumentate in tutta Europa.

Le organizzazioni criminali sfruttano soprattutto:

la rapidità delle assegnazioni;

la digitalizzazione delle piattaforme;

i controlli insufficienti;

la pressione operativa nel settore logistico.

Oggi basta creare un profilo credibile online oppure utilizzare un dominio email quasi identico a quello originale per ottenere il ritiro di merci dal valore di centinaia di migliaia di euro.

Secondo gli esperti, i principali segnali di rischio sono:

email con domini modificati;

vettori appena registrati;

contatti esclusivamente via email;

assenza di trattative economiche;

documentazione inviata con urgenza;

incongruenze tra camion, autista e documenti di trasporto.

Come proteggersi dalle truffe nella logistica

Per aziende e autotrasportatori diventa fondamentale aumentare i controlli prima di affidare qualsiasi carico.

Le verifiche considerate oggi indispensabili includono:

controllo del dominio email;

verifica della polizza OCP;

conferma telefonica tramite numeri ufficiali;

verifica camerale dell’azienda;

controllo delle targhe;

verifica dei documenti del conducente;

monitoraggio GPS del mezzo;

validazione manuale dei nuovi partner logistici.

Secondo gli specialisti della supply chain, le procedure standard utilizzate fino a pochi anni fa non sono più sufficienti contro gruppi criminali altamente organizzati.

La logistica nel mirino della criminalità organizzata

Germania, Italia, Polonia e Paesi del Benelux risultano oggi tra le aree europee più esposte alle frodi nel trasporto merci.

Per la criminalità organizzata il comparto logistico rappresenta un obiettivo ideale perché consente:

guadagni elevati;

rivendita veloce della merce;

difficoltà nei controlli;

movimentazione continua di carichi.

Il caso di Düsseldorf dimostra come la sicurezza digitale sia ormai importante quanto la sicurezza fisica per tutto il mondo dei trasporti e degli autotrasportatori.

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