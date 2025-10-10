Autotrasporto, Festa del Cristo della Strada 2025
Domenica 12 ottobre il settore si riunisce per ricordare i colleghi caduti e affrontare le nuove sfide del trasporto su strada
Torna la Festa del Cristo della Strada, appuntamento simbolico per il mondo dell’autotrasporto e della logistica italiana, organizzato dal Coordinamento F.A.I. del Brennero.
Domenica 12 ottobre 2025, presso la Chiesa del Cristo della Strada di Brentino Belluno, si terrà una giornata di ricordo, confronto e coesione per tutti i protagonisti del trasporto su gomma.
Una giornata di memoria e di impegno per l’autotrasporto
La Festa dell’Autotrasportatore 2025 rappresenta un momento di unione per ricordare i camionisti caduti sulla strada e per riaffermare l’impegno quotidiano di chi garantisce la mobilità di merci e persone in tutta Italia ed Europa.
Dopo la celebrazione religiosa, la manifestazione proseguirà a Villa Cariola di Caprino Veronese, dove sarà presentato il Documento politico dell’autotrasporto, elaborato dal Coordinamento F.A.I. del Brennero insieme a Confcommercio e alle imprese associate.
Documento dell’autotrasporto 2025
Il nuovo Documento dell’autotrasporto conterrà proposte concrete per affrontare le principali sfide del settore. I temi chiave riguarderanno:
- carenza di autisti e ricambio generazionale,
- decarbonizzazione e transizione ecologica,
- semplificazione normativa e competitività delle imprese,
- sicurezza stradale e valorizzazione del lavoro su gomma.
L’obiettivo della F.A.I. è dare voce a un comparto essenziale per l’economia nazionale, favorendo un dialogo costruttivo tra rappresentanza e istituzioni e promuovendo politiche mirate al rilancio del trasporto su gomma.
Autorità e istituzioni presenti alla Festa del Cristo della Strada 2025
Alla giornata dedicata all’autotrasporto e ai camionisti prenderanno parte numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, tra cui:
Elisa De Berti, Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture della Regione Veneto;
Paolo Borchia, Europarlamentare (Lega);
Flavio Tosi, Europarlamentare (Forza Italia);
Daniele Polato, Europarlamentare (Fratelli d’Italia);
Elena Donazzan, Europarlamentare (Fratelli d’Italia);
Paola Boscaini, Deputata (Forza Italia);
Alberto Bozza, Consigliere regionale del Veneto;
David Di Michele, Vicepresidente della Provincia di Verona;
Pierluigi Toffalori, Presidente del Consorzio ZAI;
Damiano Tommasi, Sindaco di Verona;
Ivano Fracchetti, Sindaco di Avio;
Paolo Formaggioni, Sindaco di Brenzone sul Garda;
Renato Comerlati, Sindaco di Dolcè;
Claudia Barbera, Assessore del Comune di Villafranca;
Diego Ruzza, Presidente del Consiglio Comunale di Zevio;
Alberto Stefani, candidato alla Presidenza della Regione Veneto.
Per la F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, saranno presenti il Presidente nazionale Paolo Uggè e la Segretaria generale Carlotta Caponi, insieme ai rappresentanti delle oltre 200 imprese venete dell’autotrasporto e della logistica.
Programma della Festa del Cristo della Strada 2025 per l’autotrasporto
- Ore 10:00 – Ritrovo presso la Chiesa del Cristo della Strada, Brentino Belluno (VR)
- Ore 10:30 – Santa Messa in memoria dei colleghi caduti
- Ore 11:45 – Trasferimento a Villa Cariola, Caprino Veronese
- Ore 12:00 – Presentazione del Documento politico dell’autotrasporto
- Ore 13:00 – Pranzo conviviale
- Ore 15:00 – Saluti finali
Un settore che guarda avanti: sicurezza, formazione e transizione ecologica
La Festa del Cristo della Strada 2025 non è solo una cerimonia commemorativa: è anche un momento di riflessione collettiva sul futuro dell’autotrasporto.
La F.A.I. ribadisce la necessità di rafforzare la sicurezza stradale, promuovere il ricambio generazionale e accompagnare le imprese nella transizione ecologica e digitale.
L’obiettivo è costruire un autotrasporto moderno, efficiente e sostenibile, capace di sostenere la competitività del Paese e valorizzare il lavoro di migliaia di camionisti che ogni giorno tengono in moto l’Italia.
Continua a leggere: Autotrasporto: UNATRAS chiede un incontro urgente al Ministro Salvini – Lettera al MIT