CAMION

Torna la Festa del Cristo della Strada, appuntamento simbolico per il mondo dell’autotrasporto e della logistica italiana, organizzato dal Coordinamento F.A.I. del Brennero.

Domenica 12 ottobre 2025, presso la Chiesa del Cristo della Strada di Brentino Belluno, si terrà una giornata di ricordo, confronto e coesione per tutti i protagonisti del trasporto su gomma.

Una giornata di memoria e di impegno per l’autotrasporto

La Festa dell’Autotrasportatore 2025 rappresenta un momento di unione per ricordare i camionisti caduti sulla strada e per riaffermare l’impegno quotidiano di chi garantisce la mobilità di merci e persone in tutta Italia ed Europa.

Dopo la celebrazione religiosa, la manifestazione proseguirà a Villa Cariola di Caprino Veronese, dove sarà presentato il Documento politico dell’autotrasporto, elaborato dal Coordinamento F.A.I. del Brennero insieme a Confcommercio e alle imprese associate.

Documento dell’autotrasporto 2025

Il nuovo Documento dell’autotrasporto conterrà proposte concrete per affrontare le principali sfide del settore. I temi chiave riguarderanno:

carenza di autisti e ricambio generazionale ,

, decarbonizzazione e transizione ecologica ,

, semplificazione normativa e competitività delle imprese ,

, sicurezza stradale e valorizzazione del lavoro su gomma.

L’obiettivo della F.A.I. è dare voce a un comparto essenziale per l’economia nazionale, favorendo un dialogo costruttivo tra rappresentanza e istituzioni e promuovendo politiche mirate al rilancio del trasporto su gomma.

Autorità e istituzioni presenti alla Festa del Cristo della Strada 2025

Alla giornata dedicata all’autotrasporto e ai camionisti prenderanno parte numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, tra cui:

Elisa De Berti, Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture della Regione Veneto;

Paolo Borchia, Europarlamentare (Lega);

Flavio Tosi, Europarlamentare (Forza Italia);

Daniele Polato, Europarlamentare (Fratelli d’Italia);

Elena Donazzan, Europarlamentare (Fratelli d’Italia);

Paola Boscaini, Deputata (Forza Italia);

Alberto Bozza, Consigliere regionale del Veneto;

David Di Michele, Vicepresidente della Provincia di Verona;

Pierluigi Toffalori, Presidente del Consorzio ZAI;

Damiano Tommasi, Sindaco di Verona;

Ivano Fracchetti, Sindaco di Avio;

Paolo Formaggioni, Sindaco di Brenzone sul Garda;

Renato Comerlati, Sindaco di Dolcè;

Claudia Barbera, Assessore del Comune di Villafranca;

Diego Ruzza, Presidente del Consiglio Comunale di Zevio;

Alberto Stefani, candidato alla Presidenza della Regione Veneto.

Per la F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, saranno presenti il Presidente nazionale Paolo Uggè e la Segretaria generale Carlotta Caponi, insieme ai rappresentanti delle oltre 200 imprese venete dell’autotrasporto e della logistica.

Programma della Festa del Cristo della Strada 2025 per l’autotrasporto

Ore 10:00 – Ritrovo presso la Chiesa del Cristo della Strada, Brentino Belluno (VR)

– Ritrovo presso la Chiesa del Cristo della Strada, Brentino Belluno (VR) Ore 10:30 – Santa Messa in memoria dei colleghi caduti

– Santa Messa in memoria dei colleghi caduti Ore 11:45 – Trasferimento a Villa Cariola, Caprino Veronese

– Trasferimento a Villa Cariola, Caprino Veronese Ore 12:00 – Presentazione del Documento politico dell’autotrasporto

– Presentazione del Documento politico dell’autotrasporto Ore 13:00 – Pranzo conviviale

– Pranzo conviviale Ore 15:00 – Saluti finali

Un settore che guarda avanti: sicurezza, formazione e transizione ecologica

La Festa del Cristo della Strada 2025 non è solo una cerimonia commemorativa: è anche un momento di riflessione collettiva sul futuro dell’autotrasporto.

La F.A.I. ribadisce la necessità di rafforzare la sicurezza stradale, promuovere il ricambio generazionale e accompagnare le imprese nella transizione ecologica e digitale.

L’obiettivo è costruire un autotrasporto moderno, efficiente e sostenibile, capace di sostenere la competitività del Paese e valorizzare il lavoro di migliaia di camionisti che ogni giorno tengono in moto l’Italia.

Continua a leggere: Autotrasporto: UNATRAS chiede un incontro urgente al Ministro Salvini – Lettera al MIT