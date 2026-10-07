CAMION

Ecco cosa cambia per camion elettrici e a idrogeno

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sui pedaggi dei mezzi pesanti. Il voto è arrivato il 7 ottobre 2026.

La direttiva Eurovignette viene aggiornata. Resta anche la possibilità di applicare l’esenzione pedaggi ai mezzi pesanti a zero emissioni fino al 30 giugno 2031.

Il provvedimento era già stato concordato con il Consiglio. A Strasburgo ha ottenuto 475 voti favorevoli, 96 contrari e 70 astensioni.

Le nuove regole legano maggiormente i pedaggi alle emissioni di CO₂. L’intento è anche favorire il rinnovo delle flotte e l’utilizzo di camion meno inquinanti.

Esenzione pedaggi per i mezzi pesanti a zero emissioni fino al 2031

Per camion e autobus a zero emissioni gli Stati membri potranno continuare a prevedere l’esenzione totale dagli oneri legati all’uso dell’infrastruttura fino a metà 2031. In pratica, i Paesi che sceglieranno di applicare questa possibilità potranno azzerare la componente di pedaggio prevista per questi veicoli.

Per i mezzi pesanti a basse emissioni sarà invece possibile applicare una riduzione fino al 75% fino al 30 giugno 2031. Dopo quella data, la percentuale massima prevista sarà più bassa.

Esenzione pedaggi UE: cosa cambia per camion elettrici e a idrogeno

Le nuove regole rafforzano il principio secondo cui il costo dell’utilizzo della strada deve tenere conto anche delle emissioni di CO₂. Per i camion elettrici e a idrogeno il vantaggio potenziale può essere rilevante, soprattutto per le flotte che percorrono chilometri ogni anno e operano su tratte soggette a pedaggio.

Il provvedimento interviene anche sulla classificazione dei veicoli nelle diverse classi CO₂ e rinvia la questione relativa a rimorchi e semirimorchi, sulla quale la Commissione europea dovrà svolgere ulteriori valutazioni.

Esenzione pedaggi non automatica: la decisione spetta agli Stati membri

C’è però un punto fondamentale da chiarire: l’esenzione pedaggi non scatterà automaticamente in tutta l’Unione europea. La norma offre agli Stati membri la possibilità di introdurre l’agevolazione, ma saranno i singoli governi a decidere se applicarla e con quali modalità.

Per le imprese italiane di autotrasporto, quindi, il passaggio decisivo sarà capire quale scelta farà l’Italia e come verranno eventualmente aggiornate le tariffe sulle tratte a pedaggio.

Dopo il voto del Parlamento europeo restano gli ultimi passaggi formali. Per gli autotrasportatori, però, la direzione è chiara: fino al 2031 l’Europa lascia aperta la strada al pedaggio zero per i mezzi pesanti a zero emissioni, mentre l’applicazione concreta dipenderà dalle decisioni nazionali.