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MinervaS porta a Transpotec Logitec 2026 un momento di confronto dedicato all’evoluzione dell’autotrasporto.

L’appuntamento, intitolato AI Autotrasporto Intelligente, è in programma il 13 maggio, dalle 15:45 alle 17:30, in Fiera Milano (Padiglione 24 – Sala Future Hall), all’interno di Transpotec Logitec 2026.

L’evento è su invito. La registrazione consente di accedere gratuitamente al Transpotec.

I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti. La disponibilità viene confermata dopo la richiesta.

Il punto di partenza è semplice. L’autotrasporto sta cambiando. Non per effetto di una singola innovazione, ma per la combinazione di più fattori.

Costi operativi in crescita, margini sotto pressione, difficoltà nel reperire personale. A questo si aggiunge un quadro normativo sempre più articolato. In questo contesto, dati, connettività e intelligenza artificiale iniziano a entrare nei processi quotidiani. Non più come promessa, ma come strumenti operativi.

È su questo terreno che si inserisce AI Autotrasporto Intelligente, promosso da MinervaS: un incontro pensato per mettere a fuoco applicazioni concrete e implicazioni reali per le imprese.

Un settore tra complessità operativa e innovazione

L’autotrasporto è uno dei pilastri della logistica. Tra i settori più esposti alle oscillazioni economiche e ai cambiamenti normativi.

Le imprese si muovono in un contesto complesso. Tempi di consegna sempre più stretti, costi da tenere sotto controllo, regole da rispettare e clienti sempre più esigenti.

In queste condizioni, mantenere efficienza con strumenti tradizionali diventa difficile. Serve più controllo sui dati, più velocità nelle decisioni, più capacità di adattamento.

Per MinervaS, è qui che entra in gioco l’innovazione tecnologica: non come concetto astratto, ma come leva operativa per migliorare i processi e rendere le decisioni più efficaci.

Autotrasporto e modelli operativi

La trasformazione del settore passa prima di tutto dai modelli operativi delle imprese. Gestione delle flotte, pianificazione delle tratte, monitoraggio delle performance: oggi tutto richiede un approccio più strutturato, basato sui dati.

L’integrazione tra sistemi offre una visione più completa delle attività. Migliora il coordinamento interno e rende più rapide le decisioni. Il risultato è una maggiore efficienza operativa. Capacità di risposta più immediata alle richieste del mercato.

Sono temi al centro di AI Autotrasporto Intelligente. L’evento promosso da MinervaS, dove l’attenzione è rivolta alle applicazioni concrete delle tecnologie e al loro impatto reale sui processi aziendali.

Il valore dei dati nella gestione delle flotte

Sempre più spesso, la trasformazione dell’autotrasporto passa dall’utilizzo dei dati. Oggi le aziende raccolgono informazioni in tempo reale. Questo permette di monitorare le attività con maggiore precisione e di intervenire quando serve.

La gestione delle flotte diventa così sempre più orientata ai dati. Cresce l’uso di strumenti di analisi a supporto delle decisioni operative. Le tratte si pianificano meglio. I tempi di inattività si riducono. I mezzi vengono utilizzati in modo più efficiente.

In questo contesto si inseriscono soluzioni come enaide, sviluppata da MinervaS. Permettono di integrare e analizzare le informazioni disponibili. Offrono un supporto concreto alla gestione operativa.

Intelligenza artificiale e supporto decisionale

L’intelligenza artificiale sta entrando nel settore. Sempre di più. Lavora sui dati. Ne analizza grandi quantità. Da qui emergono pattern e tendenze utili. Servono a migliorare la gestione delle attività. Nel concreto, si traduce in una maggiore efficienza nella pianificazione delle tratte. Aiuta a ridurre i tempi di inattività e a ottimizzare i percorsi.

Secondo MinervaS, l’AI migliora anche la capacità di previsione. Le decisioni diventano più rapide e più accurate.

L’evento AI Autotrasporto Intelligente approfondisce proprio questi aspetti. L’obiettivo è offrire una visione concreta delle applicazioni nei contesti operativi.

Efficienza operativa e ottimizzazione dei costi

Per le imprese dell’autotrasporto, l’efficienza operativa è una leva centrale. Ridurre i costi e migliorare le performance resta una priorità. Soprattutto in un contesto di forte pressione sui margini.

Le tecnologie digitali permettono di intervenire su diversi aspetti operativi. Migliorano la pianificazione e aiutano a ridurre le inefficienze. Questo consente alle aziende di ottenere risultati più solidi e affrontare meglio le sfide del mercato.

Sostenibilità e transizione del settore

La sostenibilità è un tema importante per l’autotrasporto. Non riguarda solo l’ambiente, ma anche aspetti economici e organizzativi.

Le imprese sono chiamate a ridurre l’impatto delle attività. Questo significa ottimizzare consumi, emissioni e utilizzo delle risorse. Non si tratta solo di nuovi mezzi o carburanti alternativi. La trasformazione passa anche dalla gestione quotidiana.

Pianificazione delle tratte, carichi e tempi di inattività fanno la differenza. In questo contesto, le tecnologie digitali giocano un ruolo chiave. Piattaforme come enaide, sviluppata da MinervaS, permettono di intervenire in modo mirato sui processi.

MinervaS: demo live e confronto

Uno degli elementi distintivi dell’evento AI Autotrasporto Intelligente è rappresentato dalla demo live della piattaforma enaide®, presentata da MinervaS.

La demo consente di osservare in modo diretto il funzionamento delle soluzioni digitali applicate ai processi operativi dell’autotrasporto.

Offre una visione concreta delle tecnologie. I partecipanti vedono come funzionano davvero gli strumenti basati su dati e intelligenza artificiale.

Con la demo, i partecipanti vedono come funzionano davvero gli strumenti basati su dati e intelligenza artificiale. Supportano attività quotidiane come la pianificazione delle tratte, il monitoraggio delle flotte e la gestione delle performance.

Non è più solo teoria. Emergono applicazioni concrete e benefici operativi. Accanto alla dimostrazione, i panel di confronto offrono un momento di approfondimento. Mettono in dialogo operatori, esperti e stakeholder del settore.

La visione di MinervaS

Durante l’incontro, MinervaS presenterà la propria visione del settore attraverso la piattaforma enaide®.

Al centro, l’integrazione tra dati, connettività e supporto decisionale. La gestione delle informazioni diventa sempre più strategica per le imprese dell’autotrasporto. Aiuta a migliorare l’efficienza operativa e la qualità delle decisioni.

AI Autotrasporto Intelligente: programma dell’evento

L’incontro si apre alle 15:45 con la registrazione dei partecipanti. Segue una breve fase di accoglienza. Poi l’introduzione ai temi della giornata.

Alle 16:05 è previsto l’intervento di Ennio Andrea Adinolfi, CEO di MinervaS. In programma il keynote e il lancio ufficiale di enaide®.

A seguire, due panel di confronto. Il primo dedicato a innovazione tecnologica e trasformazione digitale. Il secondo a efficienza operativa e sostenibilità.

La chiusura dei lavori è prevista per le 17:30.

Accesso e registrazione all’evento MinervaS

La partecipazione all’evento AI Autotrasporto Intelligente è su invito.

È richiesta la registrazione preventiva al form: https://www.minervas.it/transpotec/

L’iscrizione consente di ottenere il biglietto gratuito di ingresso a Transpotec Logitec Milano 2026. I biglietti sono disponibili fino a esaurimento. La disponibilità viene confermata dopo la richiesta.

MinervaS in fiera

Durante Transpotec Logitec 2026, MinervaS sarà presente al Padiglione 14, Stand K26, dove sarà possibile approfondire le soluzioni enaide® e confrontarsi direttamente con il team.

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