Elenco autovelox autorizzati dal Ministero: ecco dove sono
L’elenco autovelox autorizzati dal Ministero è online dal 28 novembre 2025 sul portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Elenco degli autovelox disponibile qui: velox.mit.gov.it/dispositivi.
L’elenco contiene tutti i dispositivi e i sistemi di rilevamento della velocità approvati sul territorio nazionale. La pubblicazione della lista coincide con la scadenza del primo censimento degli autovelox previsto dal decreto del 2025.
Pubblicato l’elenco nazionale degli autovelox autorizzati
Il MIT comunica che la lista autovelox rispetta quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025.
La consultazione permette di verificare quali autovelox sono autorizzati e impiegabili dagli organi di polizia stradale.
La pubblicazione arriva nel giorno di chiusura dei termini per l’invio dei dati da parte delle amministrazioni competenti.
E possibile anche scaricare l’elenco autovelox direttamente da questa pagina: Elenco autovelox autorizzati.
I dati trasmessi dagli enti tramite la piattaforma MIT
Gli enti hanno caricato i dati nell’elenco autovelox tramite la piattaforma telematica predisposta dal MIT.
Per ogni dispositivo sono state inserite informazioni su marca, modello, versione e matricola quando presente.
La piattaforma richiede anche gli estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione. In alcuni casi è indicata la collocazione chilometrica e la direzione di marcia.
I dati inviati vengono pubblicati in automatico sul portale istituzionale, così da garantire trasparenza e aggiornamenti immediati.
Aggiornamenti previsti all’elenco
Gli aggiornamenti dell’elenco autovelox autorizzati dal Ministero continueranno anche dopo la scadenza del censimento.
Il decreto direttoriale n. 305 del 18 agosto 2025 stabilisce modalità precise per mantenere aggiornato l’elenco. Gli enti potranno quindi integrare o modificare i dati quando necessario.
La documentazione tecnica allegata al decreto è disponibile per approfondire il funzionamento della piattaforma e le procedure operative.
