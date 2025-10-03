E-Mobility Europe: nasce la coalizione di imprese per accelerare i camion elettrici e il trasporto merci sostenibile
Entro il 2030 servono 20 volte più camion elettrici, 10 volte più colonnine e 600 miliardi di investimenti nella rete
È stata presentata una nuova coalizione industriale che punta a rivoluzionare il trasporto pesante su strada in Europa. Con il supporto di colossi come Amazon, Iberdrola, Milence e TRATON Group, la piattaforma E-Mobility Europe ha annunciato la nascita di una coalizione di imprese con un obiettivo chiaro: accelerare l’introduzione dei camion elettrici e rendere il trasporto merci sostenibile una realtà entro il 2030.
Perché serve una coalizione per i camion elettrici
Secondo le stime presentate dalla coalizione, nei prossimi 1.600 giorni l’Europa dovrà:
- aumentare di oltre 20 volte il numero di camion elettrici sulle strade,
- installare 10 volte più punti di ricarica pubblici,
- investire almeno 600 miliardi di euro sulla rete elettrica.
Oggi i camion elettrici rappresentano solo il 3,6% delle nuove immatricolazioni, mentre per rispettare gli obiettivi climatici del 2030 servirebbe raggiungere il 38%.
Le voci delle imprese della coalizione
Dal comunicato emergono dichiarazioni significative:
- Chris Heron, segretario generale di E-Mobility Europe: “L’industria è pronta, ma manca l’allineamento politico. Ora tocca ai governi rimuovere gli ostacoli”.
- Christian Levin, CEO di TRATON Group: “La transizione dai motori a combustione ai camion elettrici richiede obiettivi ambiziosi, ma anche stabilità normativa e incentivi di lungo periodo”.
- Anja van Niersen, CEO di Milence: “I prossimi cinque anni saranno decisivi: nessun attore da solo può vincere questa sfida, serve un ecosistema unito”.
- Agustín Delgado, CTO di Iberdrola: “Con un quadro regolatorio stabile si può sviluppare la rete di ricarica per i camion pesanti nei tempi richiesti”.
- Andreas Marschner, VP Amazon Sustainability: “Amazon è impegnata a decarbonizzare tutte le fasi della logistica, ma serve un intervento politico forte per accelerare la transizione”.
Il Blueprint 2030: la road map della coalizione
La novità principale è la presentazione del documento “Blueprint 2030 – Closing Europe’s Electric Trucks Gap”, che individua quattro priorità strategiche:
- rimuovere le barriere regolatorie e garantire catene di fornitura sicure;
- rafforzare la sostenibilità economica con carbon pricing, esenzioni dai pedaggi e una fiscalità più equa;
- stimolare la domanda attraverso incentivi alle flotte aziendali e appalti pubblici;
- accelerare lo sviluppo della rete di ricarica con investimenti anticipati, autorizzazioni più rapide e sostegno alle utility.
L’e-Logistics Hub: un ecosistema per il trasporto merci sostenibile
La coalizione ha inoltre annunciato la creazione dell’e-Logistics Hub, una piattaforma che riunisce produttori di camion, operatori logistici, fornitori di energia, aziende di ricarica e grandi committenti. L’hub sarà aperto a nuovi partner e fungerà da acceleratore di progetti concreti per portare i camion elettrici su larga scala.
