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Bonus carburanti, crediti d’imposta e aiuti per trasporto merci e passeggeri

Il DL Fisco si prepara a introdurre nuove misure a sostegno dell’autotrasporto. Una serie di emendamenti che puntano ad alleggerire l’impatto del caro carburanti sulle imprese del settore.

In Commissione Finanze al Senato, maggioranza e Governo stanno valutando nuovi interventi. Spaziano dai crediti d’imposta per diesel e GNL fino agli aiuti per il trasporto merci, passeggeri e marittimo. Al centro del confronto politico c’è la necessità di sostenere un comparto colpito dall’aumento dei costi energetici e dalla crescita delle spese operative.

Bonus carburanti per le imprese di autotrasporto

Nel DL Fisco entra anche il tema autotrasporto. Lega e Fratelli d’Italia spingono per nuovi crediti d’imposta. L’obiettivo è aiutare le imprese colpite dal caro carburanti. Sotto osservazione ci sono soprattutto i rincari di diesel, gasolio e GNL registrati negli ultimi mesi.

Gli emendamenti prevedono:

crediti d’imposta per le imprese che utilizzano gasolio e GNL;

per le imprese che utilizzano gasolio e GNL; un bonus del 20% per le aziende di autotrasporto conto terzi che impiegano gas naturale compresso e gas naturale liquefatto;

per le aziende di autotrasporto conto terzi che impiegano gas naturale compresso e gas naturale liquefatto; sostegni economici per le imprese di trasporto marittimo regolare di merci e passeggeri;

regolare di merci e passeggeri; agevolazioni fiscali dedicate alle aziende del trasporto persone.

Per il trasporto merci si parla di uno stanziamento da 100 milioni di euro. Altri 50 milioni potrebbero invece andare al trasporto passeggeri.

Aiuti anche per autobus e noleggio con conducente

Tra gli interventi allo studio nel decreto fiscale ci sono anche incentivi per il settore del noleggio autobus con conducente. Un subemendamento presentato da Fratelli d’Italia punta infatti a riconoscere un credito d’imposta alle imprese che operano con mezzi Euro V ed Euro VI.

L’obiettivo è sostenere le aziende maggiormente penalizzate dall’aumento dei costi del carburante, incentivando al tempo stesso l’utilizzo di veicoli meno inquinanti.

Transizione 5.0: possibile proroga del credito d’imposta

Nel pacchetto di modifiche al DL Fisco trova spazio anche il tema della Transizione 5.0. Alcuni emendamenti chiedono di estendere oltre il 2026 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta destinato alle imprese che investono in innovazione tecnologica ed efficientamento energetico.

La misura interessa soprattutto le aziende che puntano su:

digitalizzazione dei processi produttivi;

riduzione dei consumi energetici;

automazione industriale;

tecnologie innovative e sostenibili.

Una proroga potrebbe favorire nuovi investimenti e garantire maggiore flessibilità nell’utilizzo delle agevolazioni fiscali.

Rottamazione e concordato: le ipotesi sul tavolo

Nel DL Fisco restano aperti anche i dossier relativi alla rottamazione delle cartelle e al concordato preventivo biennale. La maggioranza sta valutando correttivi per rendere più flessibile la gestione dei debiti fiscali e degli adempimenti tributari.

Tra le ipotesi discusse:

nuove finestre per regolarizzare i pagamenti;

modifiche alle regole del concordato;

maggiore elasticità nelle scadenze fiscali;

strumenti per favorire l’adesione dei contribuenti.

Sanzioni contributive ridotte per i datori di lavoro

Tra gli emendamenti presentati compare anche una proposta per ridurre le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non versano regolarmente i contributi previdenziali.

L’obiettivo è differenziare le situazioni di difficoltà economica dagli inadempimenti più gravi, introducendo un sistema sanzionatorio meno pesante in alcuni casi specifici.

Le prossime tappe del DL Fisco

Il testo del decreto fiscale è ancora in fase di esame al Senato e molte modifiche dovranno superare la selezione della Commissione Finanze prima del voto finale. Nelle prossime ore è attesa una nuova scrematura degli emendamenti, con il Governo chiamato a esprimere i propri pareri sulle proposte considerate prioritarie.

Se approvate, le misure potrebbero tradursi in nuovi crediti d’imposta, bonus carburanti e agevolazioni fiscali per l’autotrasporto e le imprese già nei prossimi mesi.

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