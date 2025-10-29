CAMION

Divieto di sorpasso mezzi pesanti, sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra Incisa-Reggello e Chiusi, in vigore dal 3 novembre 2026 in via sperimentale per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico.

Divieto di sorpasso mezzi pesanti A1 Milano-Napoli tra Incisa-Reggello e Chiusi

Il divieto di sorpasso per i camion sarà introdotto su circa 90 km dell’Autostrada A1 Milano-Napoli tra gli svincoli di Incisa-Reggello e Chiusi, in entrambe le direzioni.

La sperimentazione riguarda un tratto a due corsie per senso di marcia dove la circolazione dei mezzi pesanti supera la media della rete e la conformazione orografica rende più complessa la gestione del traffico.

I sorpassi tra mezzi pesanti in salita o nei cambi di pendenza causano spesso rallentamenti improvvisi e un calo della sicurezza.

Per questo, la sperimentazione consentirà di verificare i benefici del divieto di sorpasso per i camion in condizioni reali, misurando la riduzione di code ed episodi critici.

Controlli della Polizia Stradale

La sperimentazione del divieto di sorpasso per i mezzi pesanti è concordata con la Polizia Stradale e con le Prefetture competenti. Gli enti territoriali sono stati informati sugli obiettivi e sulle modalità operative.

La Polizia Stradale attiverà controlli dedicati per assicurare il rispetto della misura da parte dei mezzi pesanti durante tutto il periodo sperimentale. Parallelamente, Autostrade per l’Italia effettuerà un monitoraggio costante del traffico.

Altri divieti di sorpasso mezzi pesanti

Attualmente, il divieto di sorpasso mezzi pesanti riguarda circa il 22% della rete di Autostrade per l’Italia. E’ attivo soprattutto nei tratti in galleria o con significative variazioni planoaltimetriche.

Tuttavia, quanto previsto tra Incisa-Reggello e Chiusi sarà fondamentale per valutare una possibile estensione del divieto di sorpasso ad altri tratti autostradali comparabili.

Il provvedimento potrà diventare definitivo soltanto dopo un periodo di osservazione dei dati raccolti. L’obiettivo è confermare un miglioramento effettivo in termini di sicurezza e scorrevolezza dei mezzi pesanti e delle auto in transito.

Impatti attesi per l’autotrasporto

Il divieto di sorpasso mezzi pesanti potrà ridurre le code causate dai sorpassi lenti tra camion in salita, migliorando la regolarità della marcia per tutti.

I camionisti dovranno adeguare tempi e modalità di guida, ma potranno beneficiare di una circolazione più stabile, con meno frenate improvvise e maggiore sicurezza.