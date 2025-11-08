CAMION

FAI segnala rischio di proteste e richiesta di dialogo

Divieto di sorpasso camion sulla A1, chiesta la sospensione immediata del provvedimento, lo stop alle sanzioni e un tavolo tecnico urgente.

La FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani ha inviato una lettera ufficiale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Autostrade per l’Italia per chiedere la sospensione del divieto introdotto nel tratto tra Incisa-Reggello e Chiusi.

La Federazione sollecita anche lo stop temporaneo delle multe e l’apertura di un confronto con le rappresentanze del settore.

Divieto di sorpasso camion

Dopo pochi giorni dall’avvio della sperimentazione, le imprese segnalano ritardi nelle consegne, code chilometriche, difficoltà nel rispetto dei tempi di guida e di riposo e pesanti ripercussioni sulla E45, già congestionata dal traffico deviato.

La FAI sottolinea che la misura, ancora in fase sperimentale, non può essere accompagnata da sanzioni che penalizzano ulteriormente le aziende di autotrasporto.

Divieto di sorpasso camion: FAI sulle sanzioni

“È inaccettabile che un provvedimento ancora sperimentale sia già oggetto di sanzioni – dichiara Paolo Uggè, presidente della FAI – Non si può chiedere collaborazione al settore e allo stesso tempo penalizzarlo con multe e restrizioni che aggravano le difficoltà operative.”

La Federazione chiede quindi la sospensione immediata del divieto di sorpasso camion, lo stop alle sanzioni e la convocazione urgente di un tavolo tecnico con il MIT e Autostrade per l’Italia.

Divieto di sorpasso camion e rischio di proteste

La FAI esprime forte preoccupazione per il clima di esasperazione tra gli autotrasportatori.

“Riceviamo segnalazioni di rabbia e stanchezza – aggiunge Uggè – qualcuno parla di proteste spontanee, come marce a passo d’uomo o blocchi stradali. Non le condividiamo, ma il rischio di tensioni è reale. Serve intervenire subito per ristabilire dialogo e responsabilità.”

Sicurezza e sostenibilità del trasporto

“La sicurezza è un obiettivo comune – conclude Uggè – ma non può essere perseguita con misure unilaterali che compromettono la sostenibilità del trasporto e dell’economia.”

La Federazione ribadisce quindi la necessità di sospendere il divieto di sorpasso camion. E’ necessario individuare soluzioni condivise che garantiscano sia la sicurezza della circolazione sia la sostenibilità economica delle imprese.

Leggi anche: Divieto sorpasso mezzi pesanti A1 Milano-Napoli tra Incisa-Reggello e Chiusi dal 3 novembre 2025