Sulla superstrada FiPiLi entra in vigore su alcune nuove tratte, il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti, inclusi camion e tir, per garantire una maggiore sicurezza stradale.

Il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti, stabilito dall’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, è in vigore dalle ore 11:00 dell’8 maggio 2025 e interessa diversi tratti viadotto della superstrada FiPiLi.

Il divieto di sorpasso è applicato a tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. Ha lo scopo di ridurre i rischi strutturali e di traffico nei punti considerati più critici della FiPiLi.

Divieto di sorpasso sulla FiPiLi per i mezzi pesanti: tratti interessati

Ecco l’elenco completo dei nuovi tratti interessati dal divieto di sorpasso per i mezzi pesanti sulla FiPiLi, con il dettaglio dei chilometri:

Viadotto “La Rotta” – direzione mare : dal km 47+350 al km 47+915

: dal km 47+350 al km 47+915 Viadotto “La Rotta” – direzione Firenze : dal km 48+150 al km 47+500

: dal km 48+150 al km 47+500 Viadotto “Elsa” – direzione mare : dal km 29+500 al km 29+960

: dal km 29+500 al km 29+960 Viadotto “Elsa” – direzione Firenze : dal km 30+100 al km 29+650

: dal km 30+100 al km 29+650 Viadotto “La Buca” – direzione Firenze : dal km 08+900 al km 08+500

: dal km 08+900 al km 08+500 Viadotto “Il Grillaio” e Viadotto “Topole” – direzione mare: dal km 13+900 al km 22+050

Divieto di sorpasso veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate

Riportato dalla nota ufficiale dell’Ufficio Viabilità di Firenze. Il provvedimento si inserisce in un più ampio piano di mitigazione dei rischi infrastrutturali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sui viadotti maggiormente esposti a sollecitazioni o traffico pesante.

“Ai fini della mitigazione di rischi sui viadotti, l’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ordina il divieto di sorpasso ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate”, si legge nel testo ufficiale.

Divieti di sorpasso: cosa cambia per camion e tir

Per gli autisti di mezzi pesanti, l’entrata in vigore del divieto di sorpasso sulla superstrada FiPiLi, comporta l’obbligo di mantenere la corsia di marcia senza effettuare sorpassi nei tratti indicati, sia in direzione Firenze che in direzione mare.

Una misura che coinvolge ogni tipo di mezzo pesante – camion, tir, autobus o altri veicoli commerciali superiori a 3,5 tonnellate. Va rispettata rigorosamente per evitare sanzioni e per contribuire alla sicurezza stradale sulla superstrada toscana.

I nuovi divieti di sorpasso per i mezzi pesanti sulla FiPiLi servono a una maggiore tutela della sicurezza infrastrutturale e della viabilità. Il provvedimento, già operativo dall’8 maggio 2025, riguarda i tratti più delicati dal punto di vista strutturale. In particolare i viadotti soggetti a traffico intenso di camion e tir.

Per chi opera nel settore dell’autotrasporto, è fondamentale conoscere e rispettare il divieto di sorpasso per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

