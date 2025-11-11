CAMION

Salvini annuncia un tavolo tecnico sul divieto di sorpasso camion in A1 per conciliare sicurezza e interessi dell’autotrasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che il vicepremier e ministro Matteo Salvini proporrà la creazione di un tavolo tecnico per affrontare il tema del divieto di sorpasso mezzi pesanti nel tratto autostradale A1 tra Incisa e Reggello/Chiusi.

La decisione nasce dalle segnalazioni inviate dalle associazioni dell’autotrasporto. Le associazioni hanno espresso preoccupazioni per le conseguenze delle restrizioni sul flusso del traffico e sulle condizioni operative dei conducenti.

Divieto di sorpasso camion, tavolo tecnico di Salvini

Il tavolo tecnico sul divieto di sorpasso mezzi pesanti coinvolgerà tutti i soggetti interessati, comprese le rappresentanze del settore autotrasporto e gli enti gestori autostradali.

L’obiettivo è analizzare con attenzione gli effetti delle attuali limitazioni, individuando soluzioni che garantiscano sicurezza stradale e fluidità del traffico.

Il MIT ha chiarito che ogni interesse sarà valutato con equilibrio, cercando una mediazione tra le esigenze operative del trasporto merci e la tutela della sicurezza lungo la principale arteria autostradale del Paese.

Sicurezza e rispetto dei limiti restano priorità

Durante il confronto, il ministero ha ribadito che la sicurezza autostradale e il rispetto dei limiti di velocità restano le priorità. Ogni eventuale revisione del divieto di sorpasso per i camion dovrà garantire la massima tutela di automobilisti e camionisti.

Il ministro Salvini ha sottolineato che la sicurezza stradale deve accompagnarsi alla competitività e all’efficienza delle imprese di autotrasporto, senza penalizzare la produttività del settore.

Dialogo aperto con le associazioni dell’autotrasporto

Il dialogo con le associazioni dell’autotrasporto sarà al centro dei lavori del tavolo tecnico. Il MIT raccoglierà dati, osservazioni e proposte per individuare eventuali correttivi al divieto di sorpasso per i camion, in particolare nelle tratte più congestionate della A1.

L’iniziativa di Salvini rappresenta un segnale di apertura al confronto e di attenzione verso le esigenze degli operatori del trasporto su strada, mantenendo però al primo posto la sicurezza autostradale.

Leggi anche: Divieto di sorpasso camion in A1, patente ritirata e multa per i trasgressori