In Romania si va verso il divieto di imporre agli autisti di camion il carico e scarico merci. Proposta approvata dal Senato. Sono previste sanzioni per chi obbliga i conducenti di mezzi pesanti. Le multe vanno da 10.000 a 30.000 lei.

Romania: divieto di imporre il carico e scarico merci agli autisti

La proposta stabilisce che gli autisti di mezzi pesanti non possano essere obbligati al carico e scarico merci. Queste operazioni non rientrerebbero quindi tra i loro compiti.

Il divieto riguarderebbe i contratti di lavoro e quelli di trasporto. Varrebbe anche per le regole interne delle aziende. Inoltre si applicherebbe alle richieste di clienti o intermediari.

Secondo il testo, le operazioni di carico e scarico merci dovrebbero essere svolte dal destinatario del trasporto, dal committente o dal fornitore. In alternativa, dagli intermediari logistici coinvolti nella spedizione. Il tutto nel rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le clausole contrattuali che obbligano gli autisti, al di fuori delle eccezioni previste, verrebbero considerate nulle.

Le eccezioni previste per il carico e scarico merci

Il divieto non si applicherebbe ad alcune tipologie di trasporto specializzato in cui il carico e scarico merci è considerato parte integrante del servizio.

Tra i casi citati nella proposta di legge figurano il trasporto di materiali sfusi, quello di carburante, le bisarche utilizzate per il trasporto di veicoli e il trasporto di animali vivi.

In queste situazioni specifiche l’autista può continuare a partecipare alle operazioni.

Controlli e sanzioni

Le violazioni verrebbero considerate illeciti amministrativi. Le sanzioni potrebbero essere applicate al soggetto responsabile. Può trattarsi del vettore, del cliente o beneficiario del trasporto, del committente oppure di un intermediario.

I controlli sul rispetto delle norme relative al carico e scarico merci sarebbero affidati all’Ispettorato del lavoro romeno (Inspecția Muncii). L’autorità potrebbe chiedere documenti alle aziende. Potrebbe inoltre effettuare verifiche sia nelle sedi delle imprese sia nei luoghi in cui avvengono le operazioni.

Carico e scarico merci: le regole già introdotte in Spagna e Portogallo

La Romania non sarebbe il primo Paese europeo a intervenire sul tema. In Portogallo, una normativa entrata in vigore nel 2021 ha stabilito nuove regole.

La responsabilità di queste operazioni spetta soprattutto al mittente o al destinatario della merce.

La legge prevede anche un limite massimo di due ore di attesa. Oltre questo tempo è previsto un indennizzo per il trasportatore. Le sanzioni possono arrivare fino a 15.000 euro.

In Spagna una misura simile è già in vigore. Gli autisti di veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate non possono fare queste operazioni. Si rischiano multe fino a 4.600 euro.

