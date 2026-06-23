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Calendario con date e orari in Italia, Brennero e restrizioni in Europa

Il divieto di circolazione mezzi pesanti torna a incidere sui trasporti estivi.

In Italia, luglio e agosto 2026 prevedono diversi stop aggiuntivi per i veicoli oltre 7,5 tonnellate. Le limitazioni si concentrano soprattutto il venerdì e il sabato. Restano inoltre validi i divieti domenicali ordinari.

Per le aziende di autotrasporto, il calendario estivo richiede una programmazione più attenta. Le restrizioni coincidono con i periodi di maggiore traffico verso località turistiche, porti, interporti e valichi alpini. Un ritardo nella partenza può tradursi in ore di fermo, con effetti sulle consegne e sulla disponibilità dei mezzi.

Divieto circolazione mezzi pesanti in Italia

In Italia il blocco della domenica resta confermato. Riguarda i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate. La fascia oraria è dalle 7:00 alle 22:00.

Durante l’estate il calendario diventa più fitto. A luglio e agosto 2026 si aggiungono limitazioni in alcuni venerdì e sabati. Sono le giornate in cui il traffico turistico aumenta e le principali direttrici stradali risultano più esposte a rallentamenti.

Divieti mezzi pesanti luglio 2026 in Italia

A luglio 2026 i divieti interesseranno diversi sabati. Sono previsti anche due stop il venerdì pomeriggio.

Le date da segnare sono: sabato 4, 11, 18 e 25 luglio. I mezzi pesanti si fermano dalle 8:00 alle 16:00.

Ci sono poi due venerdì: 24 e 31 luglio. In questo caso il blocco vale dalle 16:00 alle 22:00.

Queste date incidono soprattutto sulle consegne a ridosso del weekend. Il margine di manovra si riduce anche per i rientri a vuoto e per i viaggi verso porti e piattaforme logistiche.

Divieti mezzi pesanti agosto 2026 in Italia

Agosto sarà il mese più delicato. Alcuni divieti dureranno fino alle 22:00. Il periodo di Ferragosto richiederà particolare attenzione.

Il calendario di agosto parte subito con uno stop lungo: sabato 1 agosto, i mezzi pesanti resteranno fermi dalle 8:00 alle 22:00. Stesso orario anche per sabato 8 agosto.

Ad agosto il divieto vale anche venerdì 7 e venerdì 14, dalle 16:00 alle 22:00. A Ferragosto dura di più: dalle 7:00 alle 22:00. Il blocco torna poi sabato 22 e sabato 29 agosto, dalle 8:00 alle 16:00.

Il passaggio più critico sarà quello di Ferragosto. In quei giorni il traffico turistico si somma alle restrizioni per l’autotrasporto. Può diventare più difficile rispettare le finestre di carico e scarico. Anche la ricerca di aree di sosta può richiedere più tempo.

Brennero e Austria: restrizioni da considerare

Per chi entra o esce dall’Italia attraverso il Brennero, il calendario italiano non basta. Dal 2 giugno 2026, l’Austria limita il passaggio dei mezzi oltre 7,5 tonnellate sulle autostrade A12 e A13. La misura riguarda i viaggi diretti in Italia. Vale anche per le destinazioni per cui il percorso più breve passa dall’Austria.

Ci sono poi altri divieti in Tirolo. Dal 4 luglio al 29 agosto 2026 divieto di circolazione su alcune strade alternative ogni sabato dalle 8:00 alle 15:00.

Le strade interessate sono:

B178;

B179;

B181;

B182.

Per gli operatori questo significa meno opzioni di deviazione. I tempi di percorrenza possono diventare più difficili da prevedere, soprattutto nei weekend estivi.

Attenzione anche alla A4 austriaca in direzione Ungheria. Dal 4 luglio al 5 settembre 2026, ogni sabato dalle 8:00 alle 15:00, le restrizioni riguarderanno il tratto tra Schwechat e il valico di Nickelsdorf.

Divieti mezzi pesanti in Francia nell’estate 2026

Anche la Francia applicherà divieti aggiuntivi durante l’estate 2026. Le limitazioni riguardano camion e complessi oltre 7,5 tonnellate.

Le date interessate sono:

11 luglio 2026 divieto dalle 7:00 alle 19:00;

18 luglio 2026 divieto dalle 7:00 alle 19:00;

25 luglio 2026 divieto dalle 7:00 alle 19:00;

1 agosto 2026 divieto dalle 7:00 alle 19:00;

8 agosto 2026 divieto dalle 7:00 alle 19:00.

Sono previste deroghe per alcune tipologie di trasporto. Tra queste rientrano animali vivi, merci deperibili e prodotti agricoli. Sono esclusi dai divieti anche alcuni trasporti sanitari, gas medicali, rifiuti ospedalieri e apparecchiature radiografiche.

Divieti mezzi pesanti in Germania nell’estate 2026

In Germania il divieto di circolazione mezzi pesanti è dal 1 luglio al 31 agosto 2026. Il sabato dalle 7:00 alle 20:00.

Riguarda i camion oltre 7,5 tonnellate e i veicoli con rimorchio usati per il trasporto merci. l divieto interessa diversi tratti autostradali, tra cui:

A1;

A2;

A3;

A5;

A6;

A7;

A8;

A9;

A45;

A61.

In caso di violazione sono previste sanzioni. Gli importi vanno da 25 a 150 euro.

Europa centrale e orientale: Cechia, Slovacchia, Ungheria e Polonia

Chi lavora su rotte internazionali deve controllare anche i divieti nei Paesi di transito. Le restrizioni possono incidere sui viaggi verso l’Europa centrale e orientale.

Cechia

In Cechia i divieti estivi vanno dal 1° luglio al 31 agosto 2026. Riguardano i mezzi oltre 7,5 tonnellate su autostrade, superstrade e strade di prima classe.

Venerdì dalle 17:00 alle 21:00. Sabato dalle 7:00 alle 13:00. Domenica e festivi dalle 13:00 alle 22:00.

Slovacchia

In Slovacchia le restrizioni valgono nello stesso periodo. Il divieto riguarda i mezzi oltre 7,5 tonnellate e si applica il sabato, dalle 7:00 alle 19:00.

Ungheria

In Ungheria il divieto vale a luglio e agosto su diverse autostrade e strade nazionali. I mezzi pesanti si fermano dal sabato alle 15:00 fino alla domenica alle 22:00.

Polonia

In Polonia i divieti di circolazione riguardano o mezzi con massa complessiva superiore a 12 tonnellate. Il calendario va dal 26 giugno al 30 agosto 2026.

Gli orari sono:

venerdì : divieto dalle 18:00 alle 22:00 ;

: divieto dalle ; sabato : divieto dalle 8:00 alle 14:00 ;

: divieto dalle ; domenica: divieto dalle 8:00 alle 22:00.

Sono previste deroghe per merci deperibili, medicinali, forniture sanitarie, carburanti e animali vivi.

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