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La Prefettura di Torino ha disposto l’estensione del divieto di circolazione mezzi pesanti in occasione del Festival Alta Felicità 2026, in programma a Venaus, in Val di Susa, dal 24 al 26 luglio.

Il provvedimento riguarda i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. La limitazione sarà applicata sabato 25 luglio 2026 su alcuni tratti dell’autostrada A32 e delle strade statali 24 e 25.

Divieto di circolazione mezzi pesanti: orari del 25 luglio 2026

Sabato 25 luglio 2026 il divieto di circolazione mezzi pesanti sarà esteso:

dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

La misura prolunga le limitazioni già previste dal calendario nazionale per i veicoli pesanti sulle strade extraurbane. L’estensione riguarda anche i mezzi diretti all’estero.

Strade interessate dal divieto

Il provvedimento interessa i seguenti tratti stradali:

A32 Torino-Bardonecchia , dallo svincolo di Rivoli, al km 0, fino al confine di Stato presso il Traforo del Frejus;

, dallo svincolo di Rivoli, al km 0, fino al confine di Stato presso il Traforo del Frejus; SS24 del Monginevro , dal km 39+700, in corrispondenza della rotatoria di Villar Focchiardo, fino al confine di Stato;

, dal km 39+700, in corrispondenza della rotatoria di Villar Focchiardo, fino al confine di Stato; SS25 del Moncenisio, dal km 37+400, presso la rotatoria di Borgone di Susa, fino al confine di Stato.

Il Divieto di circolazione mezzi pesanti si applica ai veicoli destinati al trasporto di merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Perché è stato esteso il divieto

L’estensione è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica e garantire la regolarità della circolazione durante il Festival Alta Felicità.

Secondo il decreto prefettizio, in occasione del corteo previsto sabato 25 luglio potrebbero verificarsi manifestazioni nei pressi dei cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione. Eventuali blocchi o rallentamenti potrebbero interessare l’autostrada A32 e le principali strade della Val di Susa.

Le autorità hanno inoltre considerato che una possibile interruzione dell’autostrada potrebbe causare la deviazione di migliaia di veicoli sulla viabilità ordinaria, già interessata da flussi elevati nei fine settimana estivi.

Controlli rafforzati sulla A32, SS24 e SS25

Gli organi di Polizia dovranno intensificare la vigilanza lungo i tratti interessati.

Autotrasportatori, conducenti professionali, spedizionieri e aziende di logistica sono invitati a programmare in anticipo partenze, soste e consegne, evitando il transito nella fascia oraria soggetta alla limitazione.

Indicazioni per chi viaggia verso la Francia

Le imprese di autotrasporto dirette verso la Francia attraverso il Traforo del Frejus dovranno tenere conto del blocco fino alle ore 21:00.

Prima della partenza è opportuno:

verificare gli aggiornamenti sulla viabilità;

pianificare le soste fuori dai tratti sottoposti a divieto;

controllare eventuali deviazioni o ulteriori limitazioni;

considerare possibili rallentamenti in Val di Susa.

Divieto di circolazione mezzi pesanti: cosa devono sapere gli autotrasportatori

Il divieto di circolazione mezzi pesanti del 25 luglio 2026 richiede una pianificazione anticipata dei viaggi lungo l’asse Torino-Francia. Il mancato rispetto della limitazione può comportare controlli e sanzioni secondo la normativa vigente.

Le aziende dovranno quindi riorganizzare i tempi di partenza e consegna, prevedendo eventuali soste prima dell’ingresso nei tratti interessati.

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