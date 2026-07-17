CAMION

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti previsto il 12 agosto 2026 nei Paesi Baschi ha acceso la protesta degli autotrasportatori. La misura è legata all’eclissi solare totale attesa in Spagna. Fenadismer ha già annunciato ricorso.

La Federazione nazionale spagnola delle associazioni di trasporto considera il provvedimento eccessivo. Secondo l’organizzazione, il blocco creerà problemi seri alle imprese. Potrebbe inoltre rallentare i collegamenti con la Francia e il resto d’Europa.

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti il 12 agosto

La restrizione sarà valida per l’intera giornata. Inizierà alle ore 00:00 e terminerà alle 24:00 del 12 agosto 2026.

Il provvedimento riguarda i veicoli e i complessi veicolari con massa superiore a 7.500 chilogrammi. Il blocco interesserà tutte le strade della Comunità Autonoma Basca.

Sono previste poche eccezioni. Queste riguardano soprattutto il trasporto passeggeri e gli autobus.

La misura è contenuta nella Risoluzione 5/2026 del 1° luglio. È stata adottata dalla Direzione del Traffico del Dipartimento di Sicurezza.

Fenadismer critica il blocco dei camion

Fenadismer contesta la durata della restrizione. Critica anche la sua applicazione su tutta la rete stradale basca.

Secondo la federazione, fermare i camion per 24 ore non sarebbe giustificato. La fase di totalità dell’eclissi durerà infatti solo pochi minuti.

Per l’associazione sarebbero possibili soluzioni meno rigide. Il traffico potrebbe essere limitato solo nelle zone più affollate. Anche gli orari potrebbero essere ridotti alle fasce considerate più critiche.

Rischio disagi tra Spagna e Francia

I Paesi Baschi sono un passaggio fondamentale per il trasporto internazionale. Molti camion diretti in Francia e in altri Paesi europei attraversano questa regione.

Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti potrebbe quindi causare code e lunghe soste. Sono possibili anche ritardi nelle consegne e maggiori costi per le aziende.

Le difficoltà potrebbero aumentare per le merci deperibili e per le forniture industriali. Anche le consegne con scadenze precise rischiano di subire conseguenze.

Possibile blocco anche in Navarra

Fenadismer teme che anche la Navarra possa adottare una misura simile. In quel caso, il nord della Spagna rischierebbe un blocco ancora più esteso.

La data scelta rende la situazione più delicata. Il 12 agosto precede infatti la festività del 15 agosto, quando sono già previste altre restrizioni per i camion.

Fenadismer annuncia ricorso

La federazione ha confermato l’intenzione di impugnare il provvedimento. Chiede regole più equilibrate e deroghe adeguate.

Nel frattempo, le imprese dovranno organizzare con attenzione partenze, soste e percorsi alternativi. Sarà importante controllare gli aggiornamenti ufficiali sul divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

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