CAMION

In dettaglio tratti interessati dal divieto e orari

Dal 6 al 17 ottobre 2025 è attivo il divieto di circolazione mezzi pesanti notturno in Austria, sul tratto del ponte Lueg lungo l’autostrada A13 del Brennero, per consentire urgenti lavori di ristrutturazione.

Il provvedimento, emanato con il Regolamento n.110 del Land Tirolo riguarda camion, autotreni e tutti i veicoli oltre le 3,5 tonnellate.

Orari e tratti interessati dal divieto circolazione mezzi pesanti al ponte Lueg

Il Divieto circolazione mezzi pesanti sarà attivo dal lunedì al giovedì, secondo le seguenti modalità:

A12 Inntalautobahn e A13 Brennero : divieto dalle 21:00 alle 5:00 del giorno successivo, in entrambe le direzioni , per i veicoli che devono attraversare il tratto compreso tra lo svincolo di Nößlach e lo svincolo Brennero Nord .

: divieto del giorno successivo, , per i veicoli che devono attraversare il tratto compreso tra . A13 direzione nord (Innsbruck) : divieto specifico dalle 22:00 alle 5:00 .

: divieto specifico . A13 tra Matrei-Steinach e Brennero Nord: ulteriore Divieto circolazione mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate dalle 22:00 alle 5:00, valido per entrambi i sensi di marcia.

Questo Divieto circolazione mezzi pesanti notturno sarà in vigore senza interruzioni dal 6 al 17 ottobre 2025, nei soli giorni indicati.

Ponte Lueg chiuso ai camion: nessuna deviazione possibile

Il ponte Lueg, struttura cruciale della A13 del Brennero, necessita di lavori urgenti di ristrutturazione.

Il Divieto circolazione mezzi pesanti è quindi indispensabile per garantire sicurezza e consentire la manutenzione.

Non sono previsti itinerari alternativi: i camionisti dovranno pianificare in anticipo i propri viaggi.

Unica eccezione: i mezzi pesanti che percorrono la A12 Inntalautobahn in direzione Bregenz non sono soggetti al divieto.

Effetti del divieto circolazione mezzi pesanti sul traffico internazionale

Il Divieto circolazione mezzi pesanti al ponte Lueg avrà un forte impatto sui flussi di autotrasporto Italia-Austria-Germania. In particolare, i camionisti diretti verso il Brennero dovranno rimodulare consegne e partenze, evitando le fasce orarie interessate per non incorrere in multe e sanzioni.

Questa misura riguarda:

trasporti internazionali lungo il corridoio del Brennero ,

, spedizioni con veicoli oltre 3,5 tonnellate,

autotrasporti con carichi pesanti che attraversano l’A13.

