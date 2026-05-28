Divieti per i mezzi pesanti, ponte del 2 giugno 2026: tre giorni di stop
Traffico critico anche lungo l’A22 del Brennero
Divieti per i mezzi pesanti tornano in vista del ponte del 2 giugno 2026. Il calendario prevede infatti tre diverse giornate di stop. Riguarda i mezzi veicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate.
Le limitazioni scatteranno già da sabato 30 maggio, in uno dei primi weekend caratterizzati da traffico intenso e spostamenti legati alla Festa della Repubblica.
Per il settore dell’autotrasporto si prospettano quindi giorni particolarmente delicati, soprattutto lungo le principali direttrici del Nord Italia.
Divieti per i mezzi pesanti: date e orari degli stop
Il primo blocco è in vigore sabato 30 maggio 2026. Dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
Domenica 31 maggio divieti per i mezzi pesanti estesi. Lo stop scatterà alle 9:00 e terminerà alle 22:00.
Nessuna limitazione nazionale è prevista per lunedì 1° giugno, mentre martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, i camion resteranno fermi dalle 7:00 fino alle 22:00.
Il calendario completo dei divieti
- Sabato 30 maggio 2026: stop dalle 9:00 alle 14:00
- Domenica 31 maggio 2026: stop dalle 9:00 alle 22:00
- Martedì 2 giugno 2026: stop dalle 7:00 alle 22:00
Traffico e criticità sull’A22 del Brennero
Oltre ai divieti per i mezzi pesanti previsti dal calendario ministeriale, il ponte del 2 giugno potrebbe creare ulteriori problemi alla circolazione lungo l’asse del Brennero.
Per la giornata di sabato 30 maggio sono infatti attese limitazioni anche sull’autostrada A22, in particolare nelle province di Trento e Bolzano.
Tra traffico turistico, spostamenti festivi e restrizioni locali, il rischio è quello di rallentamenti significativi per il trasporto merci diretto verso il Nord Europa.
Trasporto merci e logistica: weekend ad alta criticità
Le aziende di autotrasporto dovranno pianificare con attenzione viaggi e consegne. Si devono evitare ritardi e soste forzate.
I divieti per i mezzi pesanti durante i ponti festivi incidono sull’organizzazione delle flotte. Sui tempi di percorrenza e sulle operazioni di carico e scarico.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle tratte autostradali del Nord Italia, dove il traffico potrebbe aumentare sensibilmente già a partire dalla mattinata di sabato.
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