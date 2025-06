CAMION

Ecco cosa cambia per i camion e l’autotrasporto internazionale

Divieti mezzi pesanti in Slovenia. A causa di ingenti lavori l’autostrada A1 è chiusa dal 26 giugno 2025 fino a settembre 2025. Lavori estesi sulla A1 tra Slovenske Konjice e Dramalje: forti disagi per camion e autotrasporto internazionale.

Dal 26 giugno 2025 fino alla fine di settembre, l’autostrada A1 in Slovenia sarà chiusa ai mezzi pesanti e soggetta a importanti limitazioni di traffico a causa di un progetto di ricostruzione infrastrutturale su un tratto strategico tra Slovenske Konjice e Dramalje, lungo il corridoio internazionale E57.

Questa chiusura riguarda in particolare la carreggiata direzione Lubiana, che sarà completamente interdetta al traffico dei mezzi pesanti per circa 90 giorni.

Il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta, con un doppio senso di marcia a una corsia per direzione, causando pesanti rallentamenti e congestioni, specialmente nei giorni feriali e nelle ore di punta.

Divieti mezzi pesanti sulle strade regionali

I mezzi pesanti senza destinazione locale non potranno percorrere le strade regionali o nazionali nei pressi del tratto chiuso. La Società Autostrade Slovena DARS ha raccomandato agli autotrasportatori di rimanere sull’autostrada e di pianificare percorsi alternativi, preferibilmente attraverso confini diversi, per evitare ingorghi e ritardi.

In dettaglio:

Divieti per mezzi pesanti senza consegna locale.

Chiuso l’ingresso Slovenske Konjice verso Lubiana.

Traffico deviato su Celje – Vojnik – Frankolovo – Slovenske Konjice.

Lavori su 13 km di carreggiata, 2 gallerie e 3 viadotti.

41.300 veicoli al giorno, di cui oltre 6.800 camion: un nodo cruciale per i trasporti.

Ricostruzione autostrada A1

La chiusura dell’autostrada rientra in un ampio progetto di riqualificazione del tratto stiriano della A1 / E57, che collega l’Austria (via Maribor) con Lubiana e il confine croato. I lavori includono:

la ricostruzione di entrambe le carreggiate (13 km totali),

(13 km totali), il rifacimento delle gallerie Pletovarje e Golo Rebro ,

e , interventi strutturali sui viadotti Škedenj I, Škedenj II e Grapa.

Il traffico, già intenso, subirà forti ripercussioni anche sul trasporto merci, in particolare nel periodo estivo, con un impatto su turismo, commercio e logistica internazionale.

Divieti mezzi pesanti 2026 in Slovenia

I divieti mezzi pesanti in Slovenia non si limiteranno al 2025. Il DARS ha annunciato che i lavori proseguiranno nel 2026, quando sarà chiusa la carreggiata direzione Maribor, sempre durante i mesi estivi. Anche in quel caso il traffico sarà spostato sulla carreggiata opposta con doppio senso, replicando lo schema del 2025.

Divieti mezzi pesanti Slovenia: cosa devono sapere le aziende di trasporto

Per le aziende di autotrasporto e logistica è essenziale aggiornare le rotte e monitorare i comunicati ufficiali della DARS. È vietato deviare i camion sulle strade locali, e sono previsti controlli severi per evitare sovraccarichi della viabilità secondaria.

Si consiglia di:

verificare i percorsi alternativi attraverso Austria-Ungheria o Croazia,

attraverso Austria-Ungheria o Croazia, anticipare le spedizioni , specialmente per merci deperibili,

, specialmente per merci deperibili, comunicare per tempo ai clienti eventuali ritardi nei tempi di consegna.

