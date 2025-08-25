CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il calendario ufficiale dei divieti mezzi pesanti 2025 attraverso il DM n. 314 del 12 dicembre 2024. Le limitazioni riguardano i mezzi pesanti con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, inclusi i trasporti eccezionali e i veicoli che trasportano merci pericolose.

Per chi lavora nell’autotrasporto conoscere con precisione i giorni di stop è fondamentale: pianificare i viaggi permette ai camionisti di evitare multe e sanzioni, ottimizzando la gestione delle consegne.

Calendario divieti mezzi pesanti settembre 2025

Nel mese di settembre 2025 i mezzi pesanti dovranno fermarsi in quattro giornate, tutte di domenica. Gli orari sono sempre dalle 07:00 alle 22:00.

Domenica 7 settembre 2025 : divieto di circolazione mezzi pesanti 07:00 – 22:00

: divieto di circolazione mezzi pesanti 07:00 – 22:00 Domenica 14 settembre 2025 : divieto mezzi pesanti 07:00 – 22:00

: divieto mezzi pesanti 07:00 – 22:00 Domenica 21 settembre 2025 : stop ai mezzi pesanti 07:00 – 22:00

: stop ai mezzi pesanti 07:00 – 22:00 Domenica 28 settembre 2025: blocco circolazione mezzi pesanti 07:00 – 22:00

I divieti mezzi pesanti settembre 2025 si concentrano quindi sulle quattro domeniche del mese, in linea con le limitazioni previste nei festivi.

Agevolazioni per l’autotrasporto internazionale e insulare

Il decreto prevede alcune deroghe ai divieti mezzi pesanti per agevolare i flussi di traffico legati a estero, Sardegna, Sicilia e trasporto intermodale:

Autotrasporto internazionale : chi arriva dall’estero può circolare 4 ore in più, chi è diretto all’estero può riprendere il viaggio 2 ore prima della fine del divieto.

: chi arriva dall’estero può circolare 4 ore in più, chi è diretto all’estero può riprendere il viaggio 2 ore prima della fine del divieto. Sardegna : i mezzi pesanti in arrivo dall’isola iniziano lo stop 4 ore dopo; chi viaggia verso la Sardegna termina il divieto 4 ore prima. Nessun divieto per i camion diretti ai porti con prenotazione.

: i mezzi pesanti in arrivo dall’isola iniziano lo stop 4 ore dopo; chi viaggia verso la Sardegna termina il divieto 4 ore prima. Nessun divieto per i camion diretti ai porti con prenotazione. Sicilia : stop posticipato di 4 ore e fine anticipata di 2 ore per i collegamenti via Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Chi ha prenotazione traghetto verso la Sicilia è esentato.

: stop posticipato di 4 ore e fine anticipata di 2 ore per i collegamenti via Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Chi ha prenotazione traghetto verso la Sicilia è esentato. Trasporto intermodale: per i camion diretti agli interporti o ai porti e aeroporti nazionali, i divieti mezzi pesanti finiscono 4 ore prima. Esenzione totale per i viaggi strada-mare e strada-aereo.

Veicoli esentati dai divieti mezzi pesanti

Non tutti i mezzi pesanti devono rispettare i divieti. Sono completamente esentati:

Veicoli di Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa.

Mezzi dei servizi pubblici (acqua, gas, elettricità, rifiuti, poste, manutenzione stradale).

Macchine agricole e veicoli agricoli eccezionali.

Autocisterne con acqua potabile, latte fresco o carburanti.

Camion che trasportano alimenti per animali da allevamento.

Merci esentate dai divieti di circolazione

Il decreto prevede eccezioni anche in base al tipo di merce trasportata. I mezzi pesanti possono circolare anche durante i divieti se trasportano esclusivamente:

prodotti alimentari deperibili in regime ATP;

frutta, verdura, fiori recisi, miele sfuso, semi vitali e uova da cova;

giornali, quotidiani e periodici;

prodotti medici e sanitari;

animali vivi (pulcini, bovini e ovini per macellazione, api, animali da competizione).

Questi mezzi devono essere riconoscibili con il cartello verde con la lettera “d”.

Autorizzazioni straordinarie per l’autotrasporto

In situazioni di urgenza le Prefetture possono concedere deroghe individuali ai divieti mezzi pesanti. I casi ammessi includono:

trasporto urgente di prodotti agricoli soggetti a deterioramento;

mangimi e alimenti per animali;

rifornimenti a cantieri di interesse nazionale;

merci da industrie a ciclo continuo;

trasporti legati a fiere, mercati, spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive;

viaggi non differibili di veicoli eccezionali.

Questi mezzi pesanti autorizzati devono esporre il cartello verde con la lettera “a”.

Divieti mezzi pesanti e merci pericolose

Per il trasporto ADR, i divieti sono ancora più stringenti. Dal 24 maggio al 7 settembre 2025 il blocco è totale per le merci pericolose delle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi):

divieto dalle ore 8:00 del sabato alle 24:00 della domenica;

deroghe solo per trasporti militari, sanitari urgenti o fuochi d’artificio autorizzati.

Perché rispettare i divieti mezzi pesanti a settembre è fondamentale

Per i camionisti e le imprese di autotrasporto, rispettare i divieti mezzi pesanti settembre 2025 è essenziale per evitare multe e problemi durante i controlli su strada e alle frontiere. Pianificare in anticipo le tratte consente di ridurre i fermi forzati, migliorare la gestione dei tempi di guida e garantire consegne puntuali.

Continua a leggere: Autotrasporto, sorpassometro: come funziona e le multe per i mezzi pesanti