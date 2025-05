CAMION

Durante il ponte del 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, tornano in vigore in Italia i divieti di circolazione per i mezzi pesanti.

Il blocco interessa tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, anche se non carichi, e si applica sia nella giornata festiva di lunedì 2 giugno che nella domenica precedente, 1° giugno.

Oltre ai divieti camion nazionali, il mese di giugno prevede ulteriori limitazioni legate alla viabilità transfrontaliera con l’Austria, in particolare lungo l’autostrada del Brennero A22, per evitare congestionamenti dovuti a festività nei Paesi confinanti.

Divieti mezzi pesanti ponte 2 giugno 2025: i giorni di blocco

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato il calendario dei divieti mezzi pesanti per giugno 2025 attraverso il Decreto Ministeriale n. 314 del 12 dicembre 2024.

I divieti camion sono attovi nei giorni festivi e tutte le domeniche del mese, con un orario esteso dalle 7:00 alle 22:00, anticipato rispetto ai mesi invernali.

Calendario divieti mezzi pesanti giugno 2025: date e orari

Domenica 1 giugno 2025 dalle 07:00 alle 22:00

Lunedì 2 giugno 2025 dalle 07:00 alle 22:00 (festivo)

Domenica 8 giugno 2025 dalle 07:00 alle 22:00

Domenica 15 giugno 2025 dalle 07:00 alle 22:00

Domenica 22 giugno 2025 dalle 07:00 alle 22:00

Domenica 29 giugno 2025 dalle 07:00 alle 22:00

I divieti mezzi pesanti ponte 2 giugno 2025 rientrano nelle misure ordinarie annuali volte a contenere il traffico pesante nei giorni di maggiore mobilità privata.

Divieti camion autostrada del Brennero A22 in Austria

Alla regolamentazione nazionale si aggiungono due giornate di divieto straordinario per i mezzi pesanti. Sono previste lungo il tratto altoatesino dell’autostrada A22 del Brennero, tra Vipiteno e il confine di Stato. Le misure sono attuate per prevenire congestioni legate alle festività in Austria e Germania, dove vige il divieto di transito per i mezzi pesanti in date specifiche.

Lunedì 9 giugno – dalle 00:00 alle 22:00

– dalle 00:00 alle 22:00 Giovedì 19 giugno – dalle 00:00 alle 22:00

I camion già in marcia al momento dell’entrata in vigore del divieto dovranno sostare presso il parcheggio Sadobre di Vipiteno. Oppure in altre aree indicate da Brennerautobahn, con il supporto della Polizia Stradale.

