CAMION

I divieti mezzi pesanti di ottobre 2026 richiedono particolare attenzione per autotrasportatori, imprese di logistica e operatori impegnati nei collegamenti internazionali.

Le regole cambiano da Paese a Paese per giorni, fasce orarie, peso dei veicoli e strade interessate. Ottobre presenta inoltre alcune date particolarmente delicate, a partire dal primo fine settimana del mese, quando alle normali limitazioni si aggiungono il Giorno dell’Unità tedesca e diversi divieti sull’asse del Brennero.

Ecco il calendario dei divieti mezzi pesanti ottobre 2026.

Italia: quattro domeniche con divieto per i mezzi pesanti

In Italia il calendario ufficiale 2026 del MIT vieta la circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. A ottobre i divieti mezzi pesanti scattano domenica 4, 11, 18 e 25 ottobre 2026, dalle 9 alle 22. Il decreto disciplina anche deroghe, esenzioni e agevolazioni per particolari categorie di trasporto e per i veicoli provenienti o diretti all’estero.

Austria: divieti camion e date critiche sul Brennero

L’Austria merita particolare attenzione. I mezzi pesanti non possono circolare il sabato dalle 15 alle 24 e la domenica e nei festivi dalle 0 alle 22. Il divieto interessa anche gli autocarri con rimorchio quando il camion o il rimorchio supera le 3,5 tonnellate. Per i mezzi oltre 7,5 tonnellate valgono inoltre alcune limitazioni notturne, con deroghe previste in casi specifici.

Il 26 ottobre, festa nazionale austriaca, rientra tra i giorni festivi.

Sul Brennero il quadro è ancora più articolato. Venerdì 2 ottobre 2026, dalle 7 alle 22, la normativa sulla Luegbrücke introduce un divieto per i mezzi oltre 7,5 tonnellate sulle A12, A13 e A14 nelle condizioni indicate dal provvedimento, in direzione del tratto Nößlach-Brenner Nord. Sabato 3 ottobre blocco dalle 7 alle 15; un secondo provvedimento stabilisce inoltre dalle 0 alle 15 il divieto sulla A12 Inntal e A13 Brennero per i mezzi diretti in Germania o in un Paese raggiungibile attraverso la Germania.

Divieti mezzi pesanti Germania ottobre 2026

In Germania si prevede il divieto dalle 0 alle 22 nelle domeniche e nei giorni festivi per i camion con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate impiegati nel trasporto commerciale o a pagamento di merci, oltre agli autocarri con rimorchio soggetti alla norma. In ottobre le date principali sono 3 ottobre, Giorno dell’Unità tedesca.

In Germania i divieti interessano le domeniche 4, 11, 18 e 25 ottobre. Un’attenzione in più va riservata a sabato 31 ottobre, Giorno della Riforma. In diversi Länder tedeschi la ricorrenza è festiva e fa quindi scattare il blocco previsto per i mezzi pesanti.

Francia: divieti mezzi pesanti ottobre 2026

In Francia i camion oltre 7,5 tonnellate devono fermarsi dalle 22 del sabato alle 22 della domenica. La regola vale anche in occasione delle festività.

Per ottobre 2026 vanno quindi segnati i fine settimana 3-4, 10-11, 17-18 e 24-25 ottobre. Attenzione anche a sabato 31 ottobre: dalle 22 scatta il blocco che accompagna la festività del 1° novembre.

Svizzera: divieti mezzi pesanti ottobre 2026

In Svizzera i mezzi pesanti devono fare i conti con due limitazioni: il fermo domenicale e quello notturno. A ottobre le domeniche interessate sono 4, 11, 18 e 25. Durante la notte, invece, il divieto resta in vigore dalle 22 alle 5.

Le regole riguardano i camion oltre 3,5 tonnellate, gli autoarticolati oltre 5 tonnellate e i veicoli con rimorchio che superano i limiti previsti dalla normativa. Per circolare nelle fasce vietate serve un’autorizzazione nei casi in cui è prevista.

Ungheria: divieti mezzi pesanti ottobre 2026

In Ungheria, per i camion sopra le 7,5 tonnellate, il fermo parte alle 22 della sera precedente e prosegue fino alle 22 della domenica o del giorno festivo.

Per ottobre 2026 le domeniche da segnare sono 4, 11, 18 e 25 ottobre. Da segnare anche il 23 ottobre, festa nazionale ungherese: in questo caso i camion interessati dovranno fermarsi dalle 22 del 22 ottobre fino alle 22 del giorno successivo.

Repubblica Ceca: divieti mezzi pesanti ottobre 2026

Nella Repubblica Ceca le restrizioni previste dal n.43 della normativa stradale interessano i veicoli pesanti sulle autostrade e sulle strade di prima classe. Nelle domeniche e negli altri giorni di riposo il divieto è valido dalle 13 alle 22.

A ottobre 2026 sono quindi interessate le domeniche 4, 11, 18 e 25 ottobre, alle quali si aggiunge mercoledì 28 ottobre, giornata festiva nazionale. Le ulteriori limitazioni del venerdì e del sabato previste dalla normativa sono invece legate ai mesi estivi e non si applicano in ottobre.

Slovacchia: divieti mezzi pesanti ottobre 2026

In Slovacchia la legge sulla circolazione stradale vieta la circolazione sulle autostrade, sulle strade per veicoli a motore e sulle strade di prima classe ai veicoli con massa massima autorizzata superiore a 7.500 kg e ai veicoli oltre 3.500 kg con rimorchio nelle condizioni previste dal §39.

La domenica e nell’ultimo giorno di un periodo di riposo il divieto è valido dalle 0 alle 22. A ottobre 2026 le domeniche interessate sono quindi 4, 11, 18 e 25 ottobre. La stessa legge elenca numerose eccezioni, tra cui determinate categorie di trasporto.

Slovenia: divieti mezzi pesanti ottobre 2026

In Slovenia i divieti mezzi pesanti interessano i veicoli merci e i complessi di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 7.500 kg. Sulle strade espressamente elencate dall’ordinanza nazionale il traffico è vietato nelle domeniche e nei giorni non lavorativi dalle 8 alle 22. Per ottobre le domeniche sono 4, 11, 18 e 25 ottobre.

Polonia: divieti mezzi pesanti ottobre 2026

In Polonia non esiste un normale divieto nazionale applicato a tutte le domeniche di ottobre come in Italia o Germania. La normativa nazionale riguarda i veicoli e complessi con massa complessiva autorizzata superiore a 12 tonnellate, esclusi gli autobus, in specifiche festività e periodi dell’anno.

La data da ricordare è sabato 31 ottobre 2026, quando dalle 18 alle 22 entra in vigore il divieto che precede Ognissanti; il blocco prosegue il 1° novembre dalle 8 alle 22.

Lussemburgo: divieti mezzi pesanti verso Francia e Germania

In Lussemburgo il divieto riguarda i camion in transito con massa totale autorizzata superiore a 7.500 kg diretti verso Francia o Germania; non riguarda allo stesso modo il traffico diretto verso il Belgio o i trasporti interni al Granducato.

Verso la Francia il divieto scatta dalle 21:30 del sabato o della vigilia festiva fino alle 21:45 della domenica o del festivo; verso la Germania va dalle 23:30 alle 21:45. Tra le festività rilevanti per il traffico diretto in Germania compare espressamente il 3 ottobre. Anche il 1° novembre è previsto nell’elenco delle festività interessate.

Leggi anche: Tachigrafo, IRU: cosa deve cambiare per camionisti e imprese di autotrasporto