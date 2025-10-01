CAMION

Calendario con date, orari e Paesi coinvolti per camionisti e autotrasporto

Il mese di ottobre 2025 prevede numerosi divieti mezzi pesanti in Europa. Oltre alle abituali limitazioni del fine settimana, diversi Paesi europei hanno stabilito ulteriori restrizioni in occasione delle festività nazionali.

Conoscere con precisione date e orari è fondamentale per camionisti e imprese di autotrasporto, al fine di pianificare i viaggi ed evitare sanzioni.

Calendario divieti mezzi pesanti ottobre 2025

Ecco il programma dettagliato dei divieti in vigore nei vari Paesi europei.

2 ottobre (giovedì)

Lussemburgo: divieti dalle 23:30 alle 24:00 sulle strade verso la Germania. Restrizioni per veicoli oltre 7,5 t.

3 ottobre (venerdì – Giorno dell’Unità Tedesca)

Austria : divieti mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00 su A12 Inntalautobahn e A13 Brennerautobahn per chi viaggia da/per la Germania. Coinvolti camion oltre 7,5 t e rimorchi sopra 3,5 t.

: divieti mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00 su A12 Inntalautobahn e A13 Brennerautobahn per chi viaggia da/per la Germania. Coinvolti camion oltre 7,5 t e rimorchi sopra 3,5 t. Lussemburgo : dalle 00:00 alle 21:45 in direzione Germania.

: dalle 00:00 alle 21:45 in direzione Germania. Germania: divieti dalle 00:00 alle 22:00 per veicoli sopra 7,5 t e combinazioni.

22 ottobre (mercoledì)

Ungheria: dalle 22:00 alle 24:00 divieti mezzi pesanti oltre 7,5 t.

23 ottobre (giovedì – Festa della Repubblica in Ungheria)

Ungheria: stop totale ai mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00.

26 ottobre (domenica – Festa nazionale Austria)

Austria: divieti mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00.

28 ottobre (martedì – Indipendenza Repubblica Ceca)

Repubblica Ceca: dalle 13:00 alle 22:00 blocco per camion sopra 7,5 t.

31 ottobre (venerdì – Vigilia di Ognissanti)

Croazia : dalle 15:00 alle 23:00 divieti mezzi pesanti oltre 7,5 t e veicoli con rimorchio oltre 14 m.

: dalle 15:00 alle 23:00 divieti mezzi pesanti oltre 7,5 t e veicoli con rimorchio oltre 14 m. Francia : dalle 22:00 alle 24:00 divieti veicoli sopra 7,5 t.

: dalle 22:00 alle 24:00 divieti veicoli sopra 7,5 t. Lussemburgo : verso la Germania dalle 23:30 alle 24:00, verso la Francia dalle 21:30 alle 24:00.

: verso la Germania dalle 23:30 alle 24:00, verso la Francia dalle 21:30 alle 24:00. Germania (Giorno della Riforma) : divieti dalle 00:00 alle 22:00 in Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia.

: divieti dalle 00:00 alle 22:00 in Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia. Polonia : dalle 18:00 alle 22:00 per veicoli oltre 12 t.

: dalle 18:00 alle 22:00 per veicoli oltre 12 t. Slovenia: dalle 08:00 alle 22:00 divieti camion oltre 7,5 t.

1 novembre (sabato – Ognissanti)

Austria : divieti mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00.

: divieti mezzi pesanti dalle 00:00 alle 22:00. Croazia : dalle 14:00 alle 23:00.

: dalle 14:00 alle 23:00. Francia : divieto totale dalle 00:00 alle 24:00.

: divieto totale dalle 00:00 alle 24:00. Lussemburgo : direzione Germania (00:00-21:45 e 23:30-24:00) e verso la Francia (00:00-24:00).

: direzione Germania (00:00-21:45 e 23:30-24:00) e verso la Francia (00:00-24:00). Germania : dalle 00:00 alle 22:00 nei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland.

: dalle 00:00 alle 22:00 nei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland. Polonia : dalle 08:00 alle 22:00.

: dalle 08:00 alle 22:00. Slovacchia : dalle 00:00 alle 22:00 per camion oltre 7,5 t e combinazioni con rimorchi sopra 3,5 t.

: dalle 00:00 alle 22:00 per camion oltre 7,5 t e combinazioni con rimorchi sopra 3,5 t. Slovenia : divieti dalle 00:00 alle 22:00.

: divieti dalle 00:00 alle 22:00. Ungheria : dalle 08:00 alle 24:00.

: dalle 08:00 alle 24:00. Italia: dalle 09:00 alle 22:00 stop ai camion oltre 7,5 t.

Eccezioni ai divieti mezzi pesanti in Germania

Nei giorni del 31 ottobre e del 1° novembre, la Bassa Sassonia e la Renania Settentrionale-Vestfalia applicano regole più flessibili:

il divieto inizia alle 06:00 (non a mezzanotte), consentendo la circolazione dei mezzi pesanti tra le 00:00 e le 06:00;

durante i festivi, transito consentito dalle 06:00 alle 22:00 su tratti autostradali selezionati: Bassa Sassonia: A1, A2, A30, A31, A33- Renania Settentrionale-Vestfalia: A1, A2, A30.

