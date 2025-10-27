CAMION

Il calendario completo con Paese, giorni e orari di divieto di circolazione mezzi pesanti

Sulle autostrade europee i divieti mezzi pesanti scandiranno i weekend e le ricorrenze festive. La festa di Ognissanti darà il via alle limitazioni. Tuttavia, non sarà l’unico momento critico di novembre per camionisti e operatori dell’autotrasporto.

Di seguito un un calendario divieti mezzi pesanti, Paese per Paese, per programmare ogni viaggio senza rischiare una multa o una sosta indesiderata durante un controllo dei mezzi pesanti alle frontiere.

Divieti mezzi pesanti dal 31 ottobre 2025

I divieti mezzi pesanti partono già il 31 ottobre. Le restrizioni si applicano soprattutto ai veicoli oltre 7,5 tonnellate, con alcune eccezioni.

La Croazia chiude alle combinazioni di veicoli oltre 7,5 tonnellate e ai mezzi con rimorchi lunghi fino a 14 metri, dalle 15:00 alle 23:00.

In Francia lo stop vale per tutti gli autocarri sopra le 7,5 tonnellate, dalle 22:00 fino a mezzanotte.

Il Lussemburgo vieta la circolazione oltre le 7,5 tonnellate con o senza rimorchio. Verso la Germania dalle 23:00 alle 24:00, verso la Francia dalle 21:30 alle 24:00.

In Germania il Giorno della Riforma ferma i trasporti oltre 7,5 tonnellate e i veicoli con rimorchio, ma solo in alcuni Länder: Brandeburgo, Brema, Amburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turingia, dalle 00:00 alle 22:00. In Bassa Sassonia il divieto dura dalle 06:00 alle 22:00.

Divieti camion in Polonia per gli autocarri sopra 12 tonnellate si fermano dalle 18:00 alle 22:00.

Infine la Slovenia stoppa tutto sopra 7,5 tonnellate dalle 08:00 alle 22:00.

Divieti mezzi pesanti 1 novembre 2025 (Ognissanti)

La festa di tutti i santi si fa sentire sulle strade europee. Numerosi divieti mezzi pesanti accompagnano l’intera giornata.

In Austria si fermano i trattori con rimorchio sopra 3,5 tonnellate, autocarri, articolati e macchine industriali semoventi oltre 7,5 tonnellate dalle 00:00 alle 22:00. Inoltre, la Croazia vieta nuovamente i transiti dalle 14:00 alle 23:00.

La Francia applica un blocco totale per i mezzi oltre 7,5 tonnellate dalle 00:00 alle 24:00.

In Lussemburgo i divieti si differenziano verso i confini: verso la Germania 00:00–21:45 e 23:30–24:00.

La Germania limita i transiti in Baden-Württemberg, Baviera, Renania-Palatinato e Saarland dalle 00:00 alle 22:00. In Renania Settentrionale-Vestfalia lo stop va dalle 06:00 alle 22:00.

In Polonia divieti mezzi pesanti per gli autocarri sopra 12 tonnellate non possono circolare dalle 08:00 alle 22:00.

La Slovacchia ferma i trasporti dalle 00:00 alle 22:00 sopra 3,5 tonnellate, compresi i veicoli trainanti rimorchi e semirimorchi.

Slovenia stop 08:00–22:00 per mezzi oltre 7,5 tonnellate.

Ungheria divieto dalle 00:00 alle 22:00.

In Italia vale lo stop per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate dalle 09:00 alle 22:00.

Divieti camion del 10 e 11 novembre 2025

Nel cuore del mese i divieti mezzi pesanti riappaiono per il Giorno dell’Indipendenza polacco e per la commemorazione dell’Armistizio.

Il 10 novembre: Francia 00:00–24:00, Lussemburgo 21:30–24:00 (verso la Francia), Polonia 18:00–22:00.

L’11 novembre: Polonia 08:00–22:00, Francia 00:00–22:00, Lussemburgo 00:00–21:45 (verso la Francia).

Divieti mezzi pesanti del 17 e 18 novembre 2025

La Giornata di lotta per la libertà e la democrazia del 17 novembre porta con sé ulteriori divieti per i camion. La Croazia ferma i mezzi dalle 15:00 alle 23:00. La Slovacchia applica lo stop totale 00:00–22:00.

Il giorno seguente, 18 novembre, il Giorno della Memoria in Croazia blocca ancora i trasporti dalle 14:00 alle 23:00.

