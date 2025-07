CAMION

Divieti mezzi pesanti in estate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2025, con una serie di restrizioni stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per regolare la circolazione dei camion nei periodi di maggior traffico.

I divieti di circolazione mezzi pesanti riguardano tutti i veicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate, e sono attivi nei fine settimana e nei giorni critici di luglio, agosto e settembre.

Divieti mezzi pesanti estate con date e orari

I divieti di circolazione mezzi pesanti sono stati programmati per agevolare i flussi turistici e aumentare la sicurezza stradale. I blocchi si applicano alle principali arterie extraurbane e autostradali italiane.

Divieti mezzi pesanti luglio 2025

Sabato 5 luglio : 08:00 – 16:00

: 08:00 – 16:00 Domenica 6 luglio : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Sabato 12 luglio : 08:00 – 16:00

: 08:00 – 16:00 Domenica 13 luglio : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Sabato 19 luglio : 08:00 – 16:00

: 08:00 – 16:00 Domenica 20 luglio : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Venerdì 25 luglio : 16:00 – 22:00

: 16:00 – 22:00 Sabato 26 luglio : 08:00 – 16:00

: 08:00 – 16:00 Domenica 27 luglio: 07:00 – 22:00

Calendario divieti mezzi pesanti agosto 2025

Venerdì 1 agosto : 16:00 – 22:00

: 16:00 – 22:00 Sabato 2 agosto : 08:00 – 22:00

: 08:00 – 22:00 Domenica 3 agosto : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Venerdì 8 agosto : 16:00 – 22:00

: 16:00 – 22:00 Sabato 9 agosto : 08:00 – 22:00

: 08:00 – 22:00 Domenica 10 agosto : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Venerdì 15 agosto (Ferragosto) : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Sabato 16 agosto : 08:00 – 16:00

: 08:00 – 16:00 Domenica 17 agosto : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Sabato 23 agosto : 08:00 – 16:00

: 08:00 – 16:00 Domenica 24 agosto : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Sabato 30 agosto : 08:00 – 16:00

: 08:00 – 16:00 Domenica 31 agosto: 07:00 – 22:00

Calendario divieti mezzi pesanti settembre 2025

Domenica 7 settembre : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Domenica 14 settembre : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Domenica 21 settembre : 07:00 – 22:00

: 07:00 – 22:00 Domenica 28 settembre: 07:00 – 22:00

Deroghe divieti mezzi pesanti per trasporti da e verso l’estero

Sono previste deroghe ai divieti mezzi pesanti estate 2025 per i camion diretti verso o provenienti da Paesi esteri. Le deroghe sono concesse solo se i veicoli sono in possesso di idonea documentazione che attesti origine e destinazione del viaggio (es. CMR, lettere di vettura internazionali).

In particolare:

I veicoli provenienti dall’estero possono posticipare l’inizio del divieto di 4 ore .

possono posticipare l’inizio del divieto di . I veicoli diretti all’estero possono anticipare il termine del divieto di 2 ore.

Queste agevolazioni si applicano anche ai mezzi provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano, assimilati a tutti gli effetti al territorio nazionale.

Deroghe divieti mezzi pesanti per Sardegna e Sicilia

Anche per i collegamenti con le isole maggiori italiane sono previste deroghe specifiche ai divieti per i camion, sempre previa esibizione di documenti di viaggio validi.

Sardegna

Veicoli provenienti dalla Sardegna : inizio del divieto posticipato di 4 ore .

: inizio del divieto posticipato di . Veicoli diretti in Sardegna : termine del divieto anticipato di 4 ore .

: termine del divieto anticipato di . Veicoli in circolazione sull’isola (provenienti dalla penisola): stesso posticipo di 4 ore .

(provenienti dalla penisola): stesso posticipo di . I mezzi diretti ai porti per l’imbarco sono esenti dal divieto, se muniti di titolo di viaggio o prenotazione traghetto.

Sicilia

Per veicoli diretti o provenienti dalla Sicilia con traghettamento , il posticipo o l’anticipo può variare tra 2 e 4 ore , a seconda dell’itinerario e del porto (Reggio Calabria e Villa San Giovanni esclusi).

, il posticipo o l’anticipo può variare tra , a seconda dell’itinerario e del porto (Reggio Calabria e Villa San Giovanni esclusi). Anche in questo caso, è necessaria documentazione valida e prenotazione per l’imbarco per beneficiare dell’esenzione.

Esenzioni ai divieti: chi può circolare

Non tutti i veicoli sono soggetti ai divieti mezzi pesanti. Le esenzioni previste dal decreto coprono diverse categorie, tra cui:

Veicoli di pubblica utilità

Forze di polizia, esercito, protezione civile, vigili del fuoco, Croce Rossa

Servizi pubblici: acqua, gas, elettricità, raccolta rifiuti, spurghi

Veicoli postali ufficiali e radiotelevisivi

Trasporti di merci essenziali

Latte fresco, acqua potabile, carburanti liquidi e gassosi

Mangimi e materie prime per animali

Prodotti agricoli e alimenti deperibili (in ATP o soggetti a rapido deterioramento)

(in ATP o soggetti a rapido deterioramento) Animali vivi, pulcini, api, uova da cova

I veicoli devono esporre cartelli verdi con la lettera “d” per essere riconoscibili agli organi di controllo.

Trasporti intermodali esentati dai divieti

I trasporti combinati strada-mare, strada-ferro e strada-aereo sono esentati dai divieti mezzi pesanti estate 2025, se diretti a:

Porti (per traghetti e navi cargo)

Interporti e terminal ferroviari

Aeroporti (merci destinate al trasporto aereo)

Anche i trattori stradali isolati sono ammessi, se scarichi e già coinvolti in una consegna intermodale documentata.

Divieti e trasporto merci pericolose: attenzione alle restrizioni

Dal 24 maggio al 7 settembre 2025, è attivo uno specifico blocco per i trasporti ADR di classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi), nei weekend:

Sabato : divieto dalle 08:00 alle 24:00

: divieto dalle 08:00 alle 24:00 Domenica: divieto dalle 00:00 alle 24:00

Sono consentiti solo i trasporti urgenti con autorizzazione prefettizia per motivi sanitari, militari o cantieri nazionali.

Deroghe straordinarie ai divieti mezzi pesanti

Le imprese possono richiedere autorizzazioni individuali alla Prefettura per:

Trasporto di prodotti industriali a ciclo continuo

Materiali e attrezzature per fiere, mercati e spettacoli

Merci agricole deperibili non previste tra le esenzioni ordinarie

La domanda va presentata almeno 10 giorni prima, indicando tragitto, motivazioni e targa del veicolo.

Sanzioni per violazione dei divieti di circolazione camion

Chi circola senza autorizzazione nei periodi coperti dai divieti rischia multe salate e fermo amministrativo. I controlli della Polizia Stradale saranno intensificati nei weekend estivi e lungo le principali arterie extraurbane.

Tutti i dettagli nel Decreto.

