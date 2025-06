CAMION

Ecco il calendario dei divieti con giorni e orari nei diversi stati: cosa cambia per l’autotrasporto

Nei mesi di luglio e agosto 2025, l’autotrasporto internazionale dovrà affrontare una rete sempre più estesa di divieti mezzi pesanti in vigore in diversi Paesi europei.

Le motivazioni dei divieti imposti ai camion per i mesi di luglio e agosto 2025 sono legate all’aumento del traffico turistico, alle condizioni infrastrutturali e alle festività nazionali.

I divieti di circolazione per i camion interessano prevalentemente i weekend estivi, ma in alcuni casi coinvolgono anche i venerdì e i festivi. Per le imprese del settore autotrasporto è quindi fondamentale conoscere con precisione il calendario dei divieti mezzi pesanti per evitare sanzioni e ritardi nelle consegne.

Divieti mezzi pesanti in Austria: calendario

In Austria, i divieti per i camion saranno in vigore ogni sabato dal 7 giugno al 27 settembre 2025, dalle 07:00 alle 15:00, sulle autostrade A12, A13 e A14.

La restrizione si applica ai veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Dal 5 luglio al 30 agosto, sarà attivo un ulteriore divieto mezzi pesanti sul tratto A13 in direzione Innsbruck, tra il confine italiano e lo svincolo Nößlach.

I divieti di circolazione non si applicano ai trasporti urgenti, ai veicoli refrigerati in emergenza e al trasporto combinato strada-ferrovia.

Bulgaria: divieti camion luglio agosto 2025

In Bulgaria, i divieti mezzi pesanti sono iniziati il 1° giugno 2025 e saranno attivi fino al 15 settembre 2025 per i camion con peso superiore a 12 t:

ogni venerdì dalle 17:00 alle 20:00

ogni domenica dalle 14:00 alle 20:00

Divieto circolazione mezzi pesanti Repubblica Ceca

I divieti mezzi pesanti estivi della Repubblica Ceca saranno validi dal 1° luglio al 31 agosto, e interesseranno autostrade, superstrade e strade di prima classe:

venerdì : 17:00–21:00

: 17:00–21:00 sabato : 07:00–13:00

: 07:00–13:00 domenica e festivi: 13:00–22:00

Divieti mezzi pesanti in Francia

In Francia, i divieti camion riguardano veicoli oltre 7,5 t (esclusi quelli agricoli o speciali) e si concentrano nei sabati più critici dell’estate. Il blocco è attivo dalle 07:00 alle 19:00 nei giorni:

5, 12, 19 e 26 luglio

2, 16 e 23 agosto

Germania: divieto mezzi pesanti luglio agosto 2025

In Germania, i divieti mezzi pesanti saranno applicati dal 1° luglio al 31 agosto ogni sabato dalle 07:00 alle 20:00 su autostrade e strade federali.

I divieti riguardano veicoli con peso superiore a 7,5 t e camion con rimorchio adibiti al trasporto merci. Le sanzioni per chi viola i divieti di circolazione possono arrivare a 150 euro per l’autista e 2.000 euro per il trasportatore.

Divieti mezzi pesanti giugno agosto 2025 in Polonia

In Polonia, i divieti di circolazione per i camion entreranno in vigore il 27 giugno e dureranno fino al 31 agosto. Si applicano ai veicoli oltre 12 t:

venerdì : 18:00–22:00

: 18:00–22:00 sabato : 08:00–14:00

: 08:00–14:00 domenica: 08:00–22:00

I divieti mezzi pesanti non si applicano ad alcune categorie come trasporti alimentari, medicinali, carburanti e veicoli umanitari.

Divieti mezzi pesanti in Romania

Dal 1° luglio al 31 agosto, la Romania applica divieti mezzi pesanti a veicoli oltre 7,5 t sulle seguenti direttrici:

Autostrada A2 Bucarest–Costanza: venerdì 12:00–22:00, sabato 06:00–22:00

Bucarest–Costanza: 12:00–22:00, 06:00–22:00 A2 Costanza–Bucarest : domenica 06:00–22:00

: 06:00–22:00 Strada DN39 Agigea–Mangalia: sabato e domenica 06:00–22:00

Slovacchia: divieti mezzi pesanti in Slovacchia fino al 31 agosto 2025

La Slovacchia introduce divieti per i camion ogni sabato dalle 07:00 alle 19:00, per veicoli oltre 7,5 tonnellate, dal 1° luglio al 31 agosto.

Divieti camion in Slovenia

Oltre ai consueti divieti domenicali (08:00–22:00), la Slovenia applica un ulteriore divieto per la circolazione di camion il sabato dalle 08:00 alle 13:00, valido dall’ultimo fine settimana di giugno al primo di settembre.

Divieto circolazione camion in Ungheria luglio e agosto 2025

In Ungheria, i divieti mezzi pesanti per veicoli oltre 7,5 t saranno attivi per tutto luglio e agosto 2025

dal sabato alle 15:00 fino alla domenica alle 22:00

dalle 22:00 della vigilia di un festivo fino alle 22:00 del giorno festivo

Le tratte interessate includono:

autostrada M7,

strada nazionale n. 2, Budapest-Parassapuszta,

autobus 2A,

strada nazionale n. 6, Dunaújváros-Budapest,

strada nazionale n. 7,

strada nazionale n. 10, Dorog-Budapest,

strada nazionale n. 11, Esztergom-Budapest,

strada nazionale n. 12,

strada nazionale n. 1201,

strada nazionale n. 51 dall’incrocio con la strada nazionale n. 510 fino a Dömsöd,

strada nazionale n. 71,

strada nazionale n. 76 tra l’intersezione della strada nazionale 71 con la strada n. 7 e tra Zalaapáti e la strada nazionale n. 71,

strada nazionale n. 55, Alsónyék-Baja,

strada statale 82 – dalla strada statale n. 8 a Veszprémvársány,

strada nazionale n. 84 da Sümeg alla strada nazionale n. 71,

strada nazionale n. 33, Dormánd-Debrecen,

strada nazionale n. 86, Jánossomorja-Nemesböd e Körmend-Zalabaksa,

strada nazionale n. 37, Miskolc-Sátoraljaújhely dall’intersezione con la strada nazionale n. 38 fino all’intersezione con la strada nazionale n. 37 per Rakamaz.

Divieti mezzi pesanti in Italia: calendario luglio agosto 2025

In Italia, i divieti mezzi pesanti per veicoli oltre 7,5 t si intensificano nei mesi estivi, affiancando i tradizionali divieti domenicali (07:00–22:00) con limitazioni nei venerdì e sabati.

Luglio:

Sabati : 5, 12, 19, 26 → 08:00–16:00

: 5, 12, 19, 26 → 08:00–16:00 Domeniche : 6, 13, 20, 27 → 07:00–22:00

: 6, 13, 20, 27 → 07:00–22:00 Venerdì: 25 → 16:00–22:00

Agosto:

Venerdì : 1, 8, 15 → 16:00–22:00 (il 15 tutto il giorno)

: 1, 8, 15 → 16:00–22:00 (il 15 tutto il giorno) Sabati : 2, 9 (08:00–22:00), 16, 23, 30 (08:00–16:00)

: 2, 9 (08:00–22:00), 16, 23, 30 (08:00–16:00) Domeniche: 3, 10, 17, 24, 31 → 07:00–22:00

Cosa cambia per l’autotrasporto

Il calendario dei divieti mezzi pesanti in Europa per luglio e agosto 2025 impone un’attenta pianificazione logistica alle imprese di autotrasporto.

Rispettare i divieti di circolazione per i camion è essenziale per evitare sanzioni, limitare i fermi operativi e garantire puntualità nei flussi merci in un periodo ad alta intensità turistica.

Continua a leggere: Autisti mezzi pesanti: patente e CQC, come verificare gratis il saldo punti rimasti