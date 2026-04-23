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Calendario completo con giorni e orari

I divieti mezzi pesanti tra il 25 aprile e il 4 maggio 2026 riguardano Italia ed Europa. Coinvolgono le principali reti stradali e autostradali.

Il periodo è critico. Festività ravvicinate. Traffico elevato. Maggiore pressione sulla logistica.

Per le imprese di trasporto è essenziale conoscere con precisione giorni e orari dei divieti di circolazione. Pianificare in anticipo. Evitare fermi imprevisti, ritardi e sanzioni.

Divieti mezzi pesanti in Italia

In Italia, i divieti mezzi pesanti si applicano ai veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate. Coinvolgono festivi e domeniche.

Calendario divieti mezzi pesanti Italia

Sabato 25 aprile (Festa della Liberazione): dalle 09:00 alle 22:00

Domenica 26 aprile: dalle 09:00 alle 22:00

Venerdì 1 maggio (Festa dei Lavoratori): dalle 09:00 alle 22:00

Domenica 3 maggio: dalle 09:00 alle 22:00

Validità nazionale. Intera rete stradale e autostradale. Possibili deroghe per trasporti specifici.

Divieti mezzi pesanti in Europa

Anche in Europa sono previsti numerosi divieti mezzi pesanti. Orari variabili. Restrizioni spesso legate a festività nazionali o traffico transfrontaliero.

25 aprile 2026

Austria: 11:00 – 15:00 (A12 e A13 verso Italia)

Italia: 09:00 – 22:00

27 aprile 2026

Slovenia: 08:00 – 22:00

30 aprile 2026

Croazia: 15:00 – 23:00

Francia: 22:00 – 24:00

Lussemburgo:

verso Francia: 21:30 – 24:00

verso Germania: 23:30 – 24:00

Polonia: 18:00 – 22:00

Ungheria: 22:00 – 24:00

1° maggio 2026

Austria: 00:00 – 22:00

Croazia: 14:00 – 23:00

Repubblica Ceca: 13:00 – 22:00

Francia: 00:00 – 22:00

Germania: 00:00 – 22:00

Italia: 09:00 – 22:00

Lussemburgo: 00:00 – 21:45

Polonia: 08:00 – 22:00

Slovacchia: 00:00 – 22:00

Slovenia: 08:00 – 22:00

Ungheria: 00:00 – 22:00

2 maggio 2026

Polonia: 18:00 – 22:00

Slovenia: 08:00 – 22:00

3 maggio 2026

Polonia: 08:00 – 22:00

Cosa prevedono i divieti mezzi pesanti

Regole simili in tutta Europa:

applicazione sopra le 7,5 tonnellate

estensione a autostrade e principali direttrici

deroghe per trasporti essenziali

sanzioni in caso di violazione

Pianificazione operativa

Gestire i divieti mezzi pesanti significa:

programmare i viaggi in anticipo

verificare le normative Paese per Paese

monitorare valichi e traffico

organizzare le soste

Fermo nazionale dell’autotrasporto dal 25 al 29 maggio 2026

Oltre al calendario dei divieti mezzi pesanti, a maggio il settore deve tenere conto anche del possibile fermo nazionale dell’autotrasporto. Proclamato dal 25 al 29 maggio 2026. Potrebbe avere un impatto significativo sulla logistica e sulla distribuzione delle merci.

Il fermo è stato confermato da UNATRAS, che rappresenta oltre il 90% delle imprese italiane del settore, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle criticità economiche, in particolare l’aumento dei costi del carburante.

Date e modalità del fermo

Inizio: 25 maggio 2026, ore 00:01

Fine: 29 maggio 2026, ore 24:00

Ambito: intero territorio nazionale

Servizi: garantiti i servizi minimi nel rispetto della normativa vigente

La proclamazione è avvenuta nel rispetto della Legge 146/1990, che disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Le motivazioni della protesta

Al centro della mobilitazione vi sono temi strutturali per il comparto:

aumento dei costi operativi

caro carburante ritenuto non più sostenibile

necessità di misure compensative

richiesta di un confronto strutturato con il Governo

Le associazioni chiedono inoltre il riconoscimento dell’autotrasporto come infrastruttura strategica per il sistema economico nazionale.

Leggi anche: Autotrasporto, fermo nazionale dal 25 al 29 maggio: strumenti per affrontare la crisi