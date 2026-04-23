Divieti mezzi pesanti in Italia ed Europa dal 25 aprile al 4 maggio 2025
Calendario completo con giorni e orari
I divieti mezzi pesanti tra il 25 aprile e il 4 maggio 2025 riguardano Italia ed Europa. Coinvolgono le principali reti stradali e autostradali.
Il periodo è critico. Festività ravvicinate. Traffico elevato. Maggiore pressione sulla logistica.
Per le imprese di trasporto è essenziale conoscere con precisione giorni e orari dei divieti di circolazione. Pianificare in anticipo. Evitare fermi imprevisti, ritardi e sanzioni.
Divieti mezzi pesanti in Italia
In Italia, i divieti mezzi pesanti si applicano ai veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate. Coinvolgono festivi e domeniche.
Calendario divieti mezzi pesanti Italia
Venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione): dalle 09:00 alle 22:00
Domenica 27 aprile: dalle 09:00 alle 22:00
Giovedì 1° maggio (Festa dei Lavoratori): dalle 09:00 alle 22:00
Domenica 4 maggio: dalle 09:00 alle 22:00
Validità nazionale. Intera rete stradale e autostradale. Possibili deroghe per trasporti specifici.
Divieti mezzi pesanti in Europa
Anche in Europa sono previsti numerosi divieti mezzi pesanti. Orari variabili. Restrizioni spesso legate a festività nazionali o traffico transfrontaliero.
25 aprile 2025
Austria: 11:00 – 15:00 (A12 e A13 verso Italia)
Italia: 09:00 – 22:00
27 aprile 2025
Slovenia: 08:00 – 22:00
30 aprile 2025
Croazia: 15:00 – 23:00
Francia: 22:00 – 24:00
Lussemburgo:
verso Francia: 21:30 – 24:00
verso Germania: 23:30 – 24:00
Polonia: 18:00 – 22:00
Ungheria: 22:00 – 24:00
1° maggio 2025
Austria: 00:00 – 22:00
Croazia: 14:00 – 23:00
Repubblica Ceca: 13:00 – 22:00
Francia: 00:00 – 22:00
Germania: 00:00 – 22:00
Italia: 09:00 – 22:00
Lussemburgo: 00:00 – 21:45
Polonia: 08:00 – 22:00
Slovacchia: 00:00 – 22:00
Slovenia: 08:00 – 22:00
Ungheria: 00:00 – 22:00
2 maggio 2025
Polonia: 18:00 – 22:00
Slovenia: 08:00 – 22:00
3 maggio 2025
Polonia: 08:00 – 22:00
Cosa prevedono i divieti mezzi pesanti
Regole simili in tutta Europa:
- applicazione sopra le 7,5 tonnellate
- estensione a autostrade e principali direttrici
- deroghe per trasporti essenziali
- sanzioni in caso di violazione
Pianificazione operativa
Gestire i divieti mezzi pesanti significa:
- programmare i viaggi in anticipo
- verificare le normative Paese per Paese
- monitorare valichi e traffico
- organizzare le soste
Fermo nazionale dell’autotrasporto dal 25 al 29 maggio 2026
Oltre al calendario dei divieti mezzi pesanti, a maggio il settore deve tenere conto anche del possibile fermo nazionale dell’autotrasporto. Proclamato dal 25 al 29 maggio 2026. Potrebbe avere un impatto significativo sulla logistica e sulla distribuzione delle merci.
Il fermo è stato confermato da UNATRAS, che rappresenta oltre il 90% delle imprese italiane del settore, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle criticità economiche, in particolare l’aumento dei costi del carburante.
Date e modalità del fermo
Inizio: 25 maggio 2026, ore 00:01
Fine: 29 maggio 2026, ore 24:00
Ambito: intero territorio nazionale
Servizi: garantiti i servizi minimi nel rispetto della normativa vigente
La proclamazione è avvenuta nel rispetto della Legge 146/1990, che disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
Le motivazioni della protesta
Al centro della mobilitazione vi sono temi strutturali per il comparto:
- aumento dei costi operativi
- caro carburante ritenuto non più sostenibile
- necessità di misure compensative
- richiesta di un confronto strutturato con il Governo
Le associazioni chiedono inoltre il riconoscimento dell’autotrasporto come infrastruttura strategica per il sistema economico nazionale.
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