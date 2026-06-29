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BGL ha pubblicato la mappa 2026 dei percorsi alternativi per i mezzi pesanti interessati dai divieti estivi di circolazione in Germania. La mappa è stata predisposta in coordinamento con le autorità dei trasporti competenti e serve a individuare le tratte soggette a restrizione e gli itinerari utilizzabili nei sabati di luglio e agosto.

Le restrizioni previste in Germania

In Germania i divieti mezzi pesanti riguardano i camion oltre 7,5 tonnellate e i camion con rimorchio. La limitazione ordinaria vale la domenica e nei giorni festivi. I camion interessati devono fermarsi dalle 00:00 alle 22:00 in tutta la Germania, tranne nei casi autorizzati.

Il divieto estivo nei sabati di luglio e agosto

In estate si aggiungono le restrizioni previste dal regolamento tedesco sui viaggi per le vacanze. Nel 2026 il divieto vale tutti i sabati dal 1° luglio al 31 agosto. L’orario è dalle 7:00 alle 20:00. Le limitazioni riguardano determinate autostrade e strade federali.

Sono interessati gli autocarri oltre 7,5 tonnellate e i camion con rimorchio. Il divieto vale per il trasporto merci commerciale o a pagamento. Sono compresi anche i relativi viaggi a vuoto.

La mappa BGL dei percorsi alternativi

La mappa dei percorsi alternativi BGL consente agli autisti e alle imprese di trasporto di verificare in anticipo quali strade sono interessate dalle limitazioni estive e quali percorsi possono essere utilizzati in alternativa.

Si tratta di un supporto operativo per chi deve programmare viaggi in Germania nei fine settimana estivi, soprattutto lungo le direttrici più trafficate e nei collegamenti internazionali.

Consultazione anche tramite app Autobahn

Anche quest’anno la versione digitale della mappa è integrata nell’app Autobahn, scaricabile gratuitamente. L’app permette di consultare informazioni sulla rete autostradale tedesca e può essere utilizzata per controllare i percorsi disponibili durante i giorni soggetti a limitazioni.

Per le imprese che attraversano la Germania nei mesi estivi, la pubblicazione della mappa 2026 rappresenta quindi un aggiornamento da considerare nella pianificazione dei trasporti.

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